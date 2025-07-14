Марцінків розповів, коли запрацює новий міст на Пасічну

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, коли відкриють новий міст на Пасічну.

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Про це йшлося в інтерв’ю “Мосейчук +”, передає Галицький кореспондент.

За його словами, під час будівництва “Галицького” моста завжди була проблема з фінансуванням, а у 2022 році – ще й проблеми з металом, адже тоді постало питання звідки його брати.

“Думаю, що до кінця цього року ми мали б його запустити. Ну хіба щось екстраординарне буде в країні”, – ділиться Марцінків.

Він каже, що було багато роботи, оскільки не просто міст треба було побудувати, але ще й розв’язку до нього.

Загалом тут будуть велодоріжка, тротуар, дві смуги й технічна зона, щоб у разі ДТП можна було роз’їхатись.