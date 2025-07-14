36-річна прикарпатка стала жертвою “легкого заробітоку” в інтернеті

Ставлення лайків, перегляд відео, фейкові вакансії та бронювання готелів – це один із популярних на сьогодні методів заробляння грошей аферистами.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Черговою жертвою шахраїв, яка повірила у пропозицію про «легкий заробіток» в інтернеті стала 36-річна жителька Заболотівської громади, пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

За словами потерпілої, у мережі вона натрапила на сайт, де пропонували підробіток. Одразу ж із жінкою зв’язався адміністратор сайту та запропонував віддалену роботу через онлайн-платформу, на якій потрібно було виконувати прості завдання: бронювати готелі.

Після виконання кількох завдань жінці виплатили зароблені відсотки, тим самим викликавши чималу довіру до «роботодавців». Надалі, після збільшення обсягу роботи, потерпіла захотіла отримати зароблені кошти. Однак, аферисти переконали, що для отримання винагороди необхідно заплатити «податок» та перерахувати власні кошти на їх рахунок.

Довірившись пройдисвітам, прикарпатка переказала на банківські рахунки майже 340 тисяч гривень. І як результат зв’язок з «роботодавцем» обірвався.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення осіб, причетних до злочину.

Поліція застерігає:

“Не вірте оголошенням, де обіцяють швидкий заробіток без зусиль; якщо вам пропонують оплатити вступний внесок, заплатити за доступ до завдання – це шахрайство; перевіряйте відгуки про компанію, що пропонує “роботу”, а ще краще – уникайте таких схем, адже «легких» грошей не існує, не беріть участі у сумнівних пропозиціях псевдобронювань готелів, за які вам обіцяють заплатити”.

Якщо вас ошукали, то обов’язково зберігайте всі докази – листування, реквізити шахраїв, чеки про переказ грошей та обов’язково зверніться за допомогою до поліції.