У Ворохті відбувся футбольний турнір пам’яті полеглого бійця Богдана Бухонка. ФОТО

12 липня у селищі Ворохта на Івано-Франківщині відбувся футбольний турнір на честь полеглого 26-річного прикордонника Богдана Бухонка. У матчі змагалися чотири команди — діти віком до 10 років.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Ворохтянської селищної ради.

Це — другий турнір на честь Богдана Бухонка. Чоловік був футбольним тренером у фізкультурно-оздоровчому клубі “Олімп”, а також займався лижним двоборством. Цьогоріч у товариському матчі взяли участь команди: “Барса” із Сум, “Олімп” із Ворохти, дитячо-юнацької спортивної школи із Солотвина та Отинійської футбольної школи.

Команди, які взяли участь у футбольному турнірі на честь Богдана Бухонка. Ворохта Івано-Франківська область, 12 липня 2025 року. Facebook/Ворохтянська селищна рада

На відкриття турніру прийшли рідні та друзі Богдана Бухонка, односельці, представники влади й духовенства.

“Особливо важливою стала присутність мами героя — пані Ольги. Щиро дякуємо їй за силу, витримку та підтримку учасників. Разом з нею, рідними, друзями та знайомими селищний голова Олег Дзем’юк поклав квіти до меморіалу полеглого”, — йдеться у дописі.

Футбольний турнір на честь Богдана Бухонка. Ворохта Івано-Франківська область, 12 липня 2025 року. Facebook/Ворохтянська селищна рада

Усіх гравців турніру нагородили медалями. Їх вручили тренер команди “Олімп” Роман Цибій та начальниця відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Ворохтянської селищної ради Наталія Костюк.

Що відомо про Богдана Бухонка

Богдан Бухонко народився 24 травня 1997 року. Вивчився на педагога та тренера-інструктора з лижного спорту. У 2020 році пройшов строкову службу.

З 2021 року Богдан працював тренером з футболу у фізкультурно-оздоровчому клубі “Олімп” у Татарові.

Богдан Бухонко воював з 11 березня 2022 року. Служив інспектором прикордонної служби 2 категорії — водієм першої групи мінометів вогневого відділення Луганського прикордонного загону.

Військовослужбовець загинув 6 травня 2024 року від удару FPV-дрона поблизу села Піщане Харківської області.