Як працює пункт щеплень у Богородчанському ЦПМД, який отримав “Знак довіри”

Головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області, генеральний директор ДУ «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Руслан Савчук здійснив робочий візит до КНП «Центр первинної медичної допомоги» Богородчанської селищної ради.

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Мета візиту – перевірити чи зберігається високий рівень організації вакцинації після того, як заклад раніше отримав відзнаку «ЗНАК ДОВІРИ – Безпечна вакцинація».

«Ми не лише вручаємо знаки якості, а й системно моніторимо ситуацію. Пацієнт має бути впевнений, що безпека і якість медичної послуги – постійні, а не разові. Богородчанський ЦПМД є одним із тих закладів, які підтверджують довіру щоденною роботою», — наголосив Руслан Савчук.

Нагадаємо, що в рамках проведених з початку року моніторингових візитів фахівці ОЦКПХ перевірили 30 пунктів щеплень різних форм власності. Лише чотири з них відповідали всім критеріям МОЗ України та отримали почесну відзнаку. Богородчанська «первинка» — серед кращих.

У закладі дотримуються всіх вимог:

• організація пункту щеплень згідно з наказом МОЗ №595;

• суворе дотримання «холодового ланцюга»;

• інфекційний контроль (відповідно до наказу №1614);

• сертифіковані фахівці, які щорічно проходять навчання.

Медсестра загальної практики сімейної медицини Олександра Гедзик – одна з тих, хто пройшов навчання у Тренінговому центрі на базі ОЦКПХ МОЗ. Її професійність, як і всієї команди під керівництвом директорки Лариси Курташ, забезпечує пацієнтам безпечне та якісне щеплення.

До слова, на стікері “Знак довіри” розміщено QR-код для оцінки якості послуги пацієнтами.