ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Групове фото ветеранів під тентом, вручення нагород.
Диван на коліщатках в темній вітальні

43 ветерани з Івано-Франківщини отримали сертифікати на придбання житла. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Оксана Марушкевич
14/07/2025 14:40
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні в Івано-Франківську відбулася урочиста подія – вручення сертифікатів на грошову компенсацію для придбання житла прикарпатськими ветеранами, передає Правда.іф .

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

43 ветерани отримали перші у 2025 році сертифікати, передбачені постановою Кабінету Міністрів №719. Вона визначає порядок надання грошової компенсації за житло особам з інвалідністю внаслідок війни, а також членам сімей загиблих захисників, зазначає заступник начальника управління з питаннь ветеранської політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації Наталія Погорела.

Виступ спікера перед аудиторією на заході під тентом.

Вручені сертифікати стали результатом спільної ініціативи Президента України, Кабінету Міністрів, Міністерства у справах ветеранів та за підтримки Європейського Союзу.

Компенсація надається в індивідуальному розрахунку – залежно від кількості членів сім’ї ветерана. Також враховуються пільги для осіб з інвалідністю першої та другої груп.

У розрахунок входить:

  • 13,65 кв. м на ветерана війни,
  • додаткові 35,22 кв. м на родину,
  • 10 кв. м – додатково для кожного члена сім’ї з інвалідністю,
  • 13,65 кв. м – для дружини або неповнолітніх дітей.

Вартість квадратного метра визначено на рівні 21 438 грн станом на 1 квітня 2025 року. Також враховано коефіцієнт інфляції у розмірі 1,5%.

“Визначаються кошти. Надалі Міністерство у справах ветеранів фінансує управління з питань ветеранської політики, ці кошти акумулюються на рахунки територіальних громад, котрі проводять додаткову перевірку щодо наявності ветеранів на території України, відсутності судимості, наявності документів, які підтверджують статус особи з інвалідністю, – і зараховує на спеціальний рахунок в «Ощадбанку», відкритий на ім’я ветерана”, – розповідає Наталія Погорела.

Протягом одного року ветеран має використати їх на придбання житла, яке відповідає встановленим параметрам. У разі, якщо кошти не буде використано в цей період, вони повертаються до державного бюджету, і повторна виплата вже не передбачена.

На сьогодні в області подано 73 заявки, з яких 43 сертифікати вже вручено. До кінця року планується надати ще 30.

Жінка говорить на фоні будівлі музею.

Окрім цього, за словами голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, наша область серед семи інших, котра потрапила в державну програму будівництва ветеранського простору:

“Ми плануємо масштабне будівництво для наших ветеранів, для їхньої реабілітації та протезування. Понад 63 мільйони гривень виділено з державного бюджету на організацію потужного обласного ветеранського простору в Івано-Франківську. Решту коштів – співфінансуватимуть з обласного бюджету”.

Сертифікати на столі перед врученням переможцям.
Люди сидять на вуличному заході в наметі.
Люди під брезентовим наметом на церемонії
Люди сидять на лавці на заході на відкритому повітрі.
Люди на заході, деякі з протезами ніг.
Люди на заході під відкритим небом у парку
Люди сидять на заході під тентом.
Обійми після вручення сертифікату на заході
Церемонія вручення сертифікатів в Івано-Франківську.
Група людей з сертифікатом на урочистій події.
Чоловік з сертифікатом між двома жінками на сцені.
Учасники заходу в Івано-Франківській області
Церемонія вручення сертифікатів в офіційному медіа-центрі.
Вручення сертифіката військовому в офіційному медіацентрі.
Люди тримають сертифікат біля банера медцентру.
Вручення сертифіката військовому на офіційній події
Церемонія нагородження військовослужбовця в Україні
Вручення нагороди учаснику бойових дій в Україні.
Церемонія нагородження з дипломом і фото на екрані.
Четверо людей з сертифікатом на заході.
Чотири людини отримують сертифікат на події в Івано-Франківську.
Церемонія вручення сертифіката у медіа-центрі.
Церемонія вручення сертифікату на медіацентрі
Чотири людини, чоловік з сертифікатом на сцені.
Чотири людини отримують сертифікат на заході.
Четверо людей на заході з нагородженням сертифікатів
Вручення сертифіката чоловікові на офіційному заході.
Група людей зі сертифікатом на заході
Група людей на нагородженні, чоловік тримає сертифікат.
Вручення сертифіката військовослужбовцю на заході
Люди отримують сертифікат на церемонії нагородження.