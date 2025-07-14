43 ветерани з Івано-Франківщини отримали сертифікати на придбання житла. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні в Івано-Франківську відбулася урочиста подія – вручення сертифікатів на грошову компенсацію для придбання житла прикарпатськими ветеранами, передає Правда.іф .
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
43 ветерани отримали перші у 2025 році сертифікати, передбачені постановою Кабінету Міністрів №719. Вона визначає порядок надання грошової компенсації за житло особам з інвалідністю внаслідок війни, а також членам сімей загиблих захисників, зазначає заступник начальника управління з питаннь ветеранської політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації Наталія Погорела.
Вручені сертифікати стали результатом спільної ініціативи Президента України, Кабінету Міністрів, Міністерства у справах ветеранів та за підтримки Європейського Союзу.
Компенсація надається в індивідуальному розрахунку – залежно від кількості членів сім’ї ветерана. Також враховуються пільги для осіб з інвалідністю першої та другої груп.
У розрахунок входить:
- 13,65 кв. м на ветерана війни,
- додаткові 35,22 кв. м на родину,
- 10 кв. м – додатково для кожного члена сім’ї з інвалідністю,
- 13,65 кв. м – для дружини або неповнолітніх дітей.
Вартість квадратного метра визначено на рівні 21 438 грн станом на 1 квітня 2025 року. Також враховано коефіцієнт інфляції у розмірі 1,5%.
“Визначаються кошти. Надалі Міністерство у справах ветеранів фінансує управління з питань ветеранської політики, ці кошти акумулюються на рахунки територіальних громад, котрі проводять додаткову перевірку щодо наявності ветеранів на території України, відсутності судимості, наявності документів, які підтверджують статус особи з інвалідністю, – і зараховує на спеціальний рахунок в «Ощадбанку», відкритий на ім’я ветерана”, – розповідає Наталія Погорела.
Протягом одного року ветеран має використати їх на придбання житла, яке відповідає встановленим параметрам. У разі, якщо кошти не буде використано в цей період, вони повертаються до державного бюджету, і повторна виплата вже не передбачена.
На сьогодні в області подано 73 заявки, з яких 43 сертифікати вже вручено. До кінця року планується надати ще 30.
Окрім цього, за словами голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, наша область серед семи інших, котра потрапила в державну програму будівництва ветеранського простору:
“Ми плануємо масштабне будівництво для наших ветеранів, для їхньої реабілітації та протезування. Понад 63 мільйони гривень виділено з державного бюджету на організацію потужного обласного ветеранського простору в Івано-Франківську. Решту коштів – співфінансуватимуть з обласного бюджету”.