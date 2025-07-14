43 ветерани з Івано-Франківщини отримали сертифікати на придбання житла. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні в Івано-Франківську відбулася урочиста подія – вручення сертифікатів на грошову компенсацію для придбання житла прикарпатськими ветеранами, передає Правда.іф .

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

43 ветерани отримали перші у 2025 році сертифікати, передбачені постановою Кабінету Міністрів №719. Вона визначає порядок надання грошової компенсації за житло особам з інвалідністю внаслідок війни, а також членам сімей загиблих захисників, зазначає заступник начальника управління з питаннь ветеранської політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації Наталія Погорела.

Вручені сертифікати стали результатом спільної ініціативи Президента України, Кабінету Міністрів, Міністерства у справах ветеранів та за підтримки Європейського Союзу.

Компенсація надається в індивідуальному розрахунку – залежно від кількості членів сім’ї ветерана. Також враховуються пільги для осіб з інвалідністю першої та другої груп.

У розрахунок входить:

13,65 кв. м на ветерана війни,

на ветерана війни, додаткові 35,22 кв. м на родину,

на родину, 10 кв. м – додатково для кожного члена сім’ї з інвалідністю,

– додатково для кожного члена сім’ї з інвалідністю, 13,65 кв. м – для дружини або неповнолітніх дітей.

Вартість квадратного метра визначено на рівні 21 438 грн станом на 1 квітня 2025 року. Також враховано коефіцієнт інфляції у розмірі 1,5%.

“Визначаються кошти. Надалі Міністерство у справах ветеранів фінансує управління з питань ветеранської політики, ці кошти акумулюються на рахунки територіальних громад, котрі проводять додаткову перевірку щодо наявності ветеранів на території України, відсутності судимості, наявності документів, які підтверджують статус особи з інвалідністю, – і зараховує на спеціальний рахунок в «Ощадбанку», відкритий на ім’я ветерана”, – розповідає Наталія Погорела.

Протягом одного року ветеран має використати їх на придбання житла, яке відповідає встановленим параметрам. У разі, якщо кошти не буде використано в цей період, вони повертаються до державного бюджету, і повторна виплата вже не передбачена.

На сьогодні в області подано 73 заявки, з яких 43 сертифікати вже вручено. До кінця року планується надати ще 30.

Окрім цього, за словами голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, наша область серед семи інших, котра потрапила в державну програму будівництва ветеранського простору: