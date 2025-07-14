У Франківську рух транспорту на вулиці Надрічній зроблять одностороннім

В Івано-Франківську змінять схеми руху транспорту на кількох вулицях, зокрема, на одній з найбільших вулиць запровадять односторонній рух.

Про це в етері програми “На часі” повідомив заступник міського голови, директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак, пише Фіртка.

Так, схему організації дорожнього руху змінили на вулиці Дорошенка.

“Вулиця Дорошенка — це один з наступних етапів згідно з нашим планом оптимізації й доведення схем руху вулиць до європейських стандартів. Там необхідно зробити, тротуари, додати озеленення. Можливо, хотілося б додати велоінфраструктуру. Ширину смуг ми привели до нормативних стандартів, врегулювали повороти на вулиці Довженка, Сухомлинського, Гетьмана Мазепи”, — каже директор департаменту.

Смушак зазначає, у зв’язку з побудовою мікрорайону Липки зранку, в години пік, на вулиці Мазепи трапляються колапси. Тому на Дорошенка зараз є потреба у двох світлофорах: один — на перехресті з вулицею Довженка, інший — з вулицею Гетьмана Мазепи.

Окрім того, на вулиці Довженка врегулювали рішення про заборону лівого повороту з вулиці Дорошенка. Як пояснив посадовець, поворот заборонили через велику кількість аварій з постраждалими.

Зміни руху стосуватимуться й вулиці Надрічної.

“Надрічна мала чотири смуги: дві в одну сторону, дві — в іншу сторону. П’ять смуг ми зробили під мостом, і фактично автівки роз’їжджалися. Навіть в годину пік там не було заторів. Зараз чотирисмугова Надрічна перекрита, тому що будується розв’язка для нового моста, і, відповідно, всі автомобілісти, які раніше їхали в чотири смуги, з’їхали у дві смуги, які на сьогодні йдуть по старій Надрічній. Відповідно, знову отримали затори і по Надрічній, і величезні затори по Набережній. Ну і до того ж дуже важко виїхати з Княгинина, з Промислової. Ми напрацювали нову схему руху, її замовили в компанії «Urban Progress». Схему погодили в поліції, провели через Комісію з безпеки руху ще торік. Зараз там встановлюють труби на відповідні дорожні знаки. Далі готуємося до нанесення розмітки. Незабаром ми анонсуємо, що вулицею Надрічною буде односторонній рух. Тобто, якщо ми їдемо від Набережної по старій Надрічній, то зможемо їхати тільки прямо. Фактично повертаємо дві смуги, які в нас були раніше до того. Відповідно, з вулиці Княгинин поворот буде дозволений тільки праворуч, дозволено проїхати по перешийку біля нового моста і вже в чотири смуги вона повертатиметься до Набережної і на кільце”, — зазначає очільник Департаменту.

Зі слів заступника мера, на вулиці встановлять попереджувальні знаки, тому що багато водіїв спочатку плутатимуться, зокрема там чергуватиме поліція. Очікується, що в результаті таких змін затори мають розвантажитися до 50%.

Смушак запевняє: рішення тимчасове до моменту запуску нового моста, однак у разі, якщо воно буде дієвим, односторонній рух Надрічною залишать.