Жительці Івано-Франківська повідомлено про підозру у шахрайстві: їй загрожує до 8 років позбавлення волі

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Івано-Франківська, 47-річній місцевій жительці повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.



Слідством встановлено, що фігурантка впродовж 2024-2025 років, втираючись в довіру, пропонувала знайомим свої «послуги». За грошову винагороду вона обіцяла допомогти з отриманням військово-облікових документів, а саме — довідки про відстрочку від мобілізації, оформленої у вигляді пенсійного посвідчення з інвалідністю. У зазначений період жінка допомогла щонайменше чотирьом «клієнтам», які погодилися на незаконну оборудку. Вартість її «послуг» коливалась від 6 до 12 тисяч доларів США за одного «клієнта».

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області.

