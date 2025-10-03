Тест автобуса, тимчасове розширення тротуару та перенесення зупинок: у Франківську провели виїзне засідання комісії з безпеки дорожнього руху. ФОТО. ВІДЕО

Сьогодні в Івано-Франківську відбулося виїзне засідання комісії з безпеки дорожнього руху, під час якого члени комісії оглянули кілька проблемних ділянок у центрі міста та провели практичні тести для подальшого вдосконалення організації руху.

Пише Правда.іф з посиланням на Mykhailo Smushak

“Є питання, які краще один раз побачити на місці, ніж сто разів обговорювати в кабінеті”, — зазначив заступник міського голови Михайло Смушак.

Тестовий проїзд великого автобуса

У межах комплексного проєкту організації руху на вул. Січових Стрільців (від пл. Незалежності до вул. Є. Коновальця) провели експериментальний проїзд великого автобуса маршрутом Є. Коновальця — Сахарова — Мельника. За підсумками обстеження комісія визнала зміни доцільними, однак підкреслила необхідність привести радіуси поворотів на перехресті Коновальця — Сахарова у відповідність до нормативів.

Тестове розширення тротуару на Мельника

Розглядали й питання тротуару на вул. Мельника (біля “Промприладу”). Через значні перепади висот облаштування пандусів наразі неможливе без розширення пішохідної частини. Тому ухвалили провести тимчасове розширення делініаторами та відстежити вплив на рух. Якщо заторів не буде — рішення про постійне розширення винесуть на затвердження.

“Тестуємо тимчасове розширення делініаторами — якщо заторів не буде, дамо “зелене світло” постійному рішенню”, — додали в комісії.

Перенесення та ліквідація зупинок

Комісія прийняла рішення щодо реорганізації зупинок громадського транспорту:

павільйон зупинки з вул. Сахарова (біля пологового) перенесуть на вул. Чорновола (після перехрестя з вул. Республіканською) — відновлюється історична зупинка “Прикарпатський університет “;

перенесуть на (після перехрестя з вул. Республіканською) — відновлюється історична зупинка “; одночасно буде ліквідовано зупинку “КГД” через надто вузький тротуар.

Такі кроки, за словами комісії, підвищать зручність і безпеку для пасажирів.

Інші звернення та пішохідні переходи

Розглянуто низку звернень від мешканців і установ: погоджено облаштування додаткових пішохідних переходів на вул. Ленкавського та підготовку комплексної схеми організації руху для цієї вулиці.

Приклад відповідального забудовника

Окремо члени комісії відзначили компанію “Благо“, яка облаштувала тимчасову дорогу з бетонних плит на вул. Левицького до будівельного майданчика. Раніше ділянка перетворювалася на багно, і бруд заносилося на набережну Стефаника — нині проблема частково вирішена.

“Це хороший приклад відповідального підходу, який має стати обов’язковою практикою для всіх забудівників№”, — наголосили в комісії.

На завершення Смушак підкреслив, що роботи тривають системно.

“Крок за кроком працюємо над тим, щоб рух у місті був безпечнішим, тротуари — зручнішими, а громадський транспорт — комфортнішим для пасажирів”, — підсумував він.

Рішення, ухвалені під час виїзду, будуть доопрацьовані технічно та винесені на подальше погодження після завершення тестових випробувань.