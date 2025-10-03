Президент призначив стипендії імені Тараса Шевченка трьом прикарпаткам. ФОТО

Трьом школяркам з Прикарпаття Президент України Володимир Зеленський призначив стипендії імені Тараса Шевченка. Це престижна державна відзнака, якою нагороджують за особливі успіхи у вивченні української мови та літератури.

Повідомляє Світлана Онищук, передає Правда.іф.

Стипендіатками стали:

“Ваша любов до українського слова і праця над собою – це приклад для ровесників і гордість для всієї області.

Нехай ці успіхи стануть лише першим кроком до великих звершень”, – зазначила посадовиця.