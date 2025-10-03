ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Президент призначив стипендії імені Тараса Шевченка трьом прикарпаткам. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
Капелюх випускника, монети й табличка "освіта".
Диван на коліщатках в темній вітальні
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Трьом школяркам з Прикарпаття Президент України Володимир Зеленський призначив стипендії імені Тараса Шевченка. Це престижна державна відзнака, якою нагороджують за особливі успіхи у вивченні української мови та літератури.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Повідомляє Світлана Онищук, передає Правда.іф.

Стипендіатками стали:

  • Софія Барновська – учениця Микитинецького ліцею
  • Софія Губа – учениця Наукового ліцею ім. Миколи Сабата
  • Аліна Долганова – учениця Наукового ліцею ім. Миколи Сабата

“Ваша любов до українського слова і праця над собою – це приклад для ровесників і гордість для всієї області.

Нехай ці успіхи стануть лише першим кроком до великих звершень”, – зазначила посадовиця.

Дівчина з дипломом і букетом троянд
Дівчина перед прапором України
Портрет молодої жінки на фоні прапора України

СХОЖІ НОВИНИ