ДБР завершило розслідування зловживань заступника голови ДСНС Прикарпаття

Автор: Олег Мамчур
Державне бюро розслідування передало до суду справу заступника голови ДСНС України в Івано-Франківській області, якого підозрюють у зловживаннях під час закупівлі пересувного пункту управління. Посадовцеві загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили в ДБР 2 жовтня, посадовця викрили у серпні 2025 року. Без належного обґрунтування він погодив зміни до договору про закупівлю пересувного пункту управління на базі автомобіля підвищеної прохідності.

«Вартість угоди становила понад 31 млн грн. Посадовець погодив заміну шасі на дешевший варіант. Унаслідок зміни технічної специфікації та прийняття неякісного обладнання державі було завдано понад 2,3 млн грн збитків», – зазначили в Державному бюро розслідувань.

У ДБР не називають прізвища підозрюваного.

За матеріалами судового реєстру, йдеться про заступника начальника Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області, який на момент вчинення злочину виконував обов’язки керівника рятувальників Прикарпаття. 26 серпня суд ухвалив передати в управління АРМА вилучені у нього під час обшуків 25 тис. доларів.

Посадовця судитимуть за зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

