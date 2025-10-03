Графік виїзних акцій «День здоров’я» на наступний тиждень

Продовжуються виїзди фахівців Центру з командами медиків із закладів охорони здоров’я в громади Івано-Франківської області для надання мешканцям безкоштовних медичних послуг та психологічної підтримки.

Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.



Наступного тижня чекаємо вас за адресою:

06.10. 10:00 місто Івано-Франківськ, Вічевий майдан.

Під час заходу усі бажаючі отримають консультації кваліфікованих спеціалістів: лікарів загальної практики, лікарів – епідеміологів, фахівців з громадського здоров’я, представників центрів ПМСД та медиків інших закладів охорони здоровʼя.

Фахівці центру контролю та профілактики хвороб разом із представниками відокремлених структурних підрозділів проведуть роз’яснювальну роботу щодо профілактики інфекційних хвороб та неінфекційних захворювань, скринінгові тестування на вірусні гепатити В, С, ВІЛ/СНІД, швидкий тест на Covid-19, тестування на рівень депресії, проконсультують відносно проведення вакцинації згідно Національного календаря щеплень.

Лікар загальної практики виконає медичний скринінг – вимірювання артеріального тиску, пульсу, насичення периферичної крові киснем, визначить індекс маси тіла, рівень глюкози та холестерину в крові.