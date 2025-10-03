ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Франківську демонтували скляну добудову до історичної пам’ятки на Шашкевича. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
В Івано-Франківську прибрали скляну конструкцію, яку раніше самовільно встановили біля пам’ятки архітектури на вулиці Шашкевича, 9.

Йдеться про прибудову до будівлі 1895 року, пише Правда.

У міській раді наголошують: будь-які зміни на об’єктах культурної спадщини повинні погоджуватися з профільними органами.

Як повідомлялося раніше, власники комерційного приміщення звели скляну споруду без дозвільних документів, вийшовши за межі фасаду будівлі та навіть на комунальну територію.

