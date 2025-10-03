В Івано-Франківську обговорили законодавчі аспекти забезпечення житлом ВПО

2 жовтня в обласній військовій адміністрації відбулася розширена нарада з актуальних питань соціальної підтримки внутрішньо переміщених людей, зокрема забезпечення їх житлом.

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

Учасники обговорили питання формування фондів житла тимчасового проживання для ВПО та можливості збільшення кількості ліжко-місць відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2025 року № 1160.

«В умовах війни забезпечення належних умов проживання для людей, які втратили домівки, залишається одним із головних завдань. І питання збільшення кількості місць тимчасового проживання є ключовим для соціальної стабільності регіону. Зараз в області проживає більше 109 тисяч ВПО», — зазначила Людмила Сірко.

В області наразі функціонує 60 місць тимчасового проживання, де розміщено понад 2000 внутрішньо переміщених людей. Заклади облаштовані в Івано-Франківському районі (23), Коломийському (12), Надвірнянському (9), Калуському (9), Косівському (4) та Верховинському (3). Загалом вони розраховані на 2436 ліжко-місць.