В Івано-Франківську обговорили законодавчі аспекти забезпечення житлом ВПО

2 жовтня в обласній військовій адміністрації відбулася розширена нарада з актуальних питань соціальної підтримки внутрішньо переміщених людей, зокрема забезпечення їх житлом.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.
Учасники обговорили питання формування фондів житла тимчасового проживання для ВПО та можливості збільшення кількості ліжко-місць відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2025 року № 1160.
«В умовах війни забезпечення належних умов проживання для людей, які втратили домівки, залишається одним із головних завдань. І питання збільшення кількості місць тимчасового проживання є ключовим для соціальної стабільності регіону. Зараз в області проживає більше 109 тисяч ВПО», — зазначила Людмила Сірко.
В області наразі функціонує 60 місць тимчасового проживання, де розміщено понад 2000 внутрішньо переміщених людей. Заклади облаштовані в Івано-Франківському районі (23), Коломийському (12), Надвірнянському (9), Калуському (9), Косівському (4) та Верховинському (3). Загалом вони розраховані на 2436 ліжко-місць.
Під час наради також обговорили:
- стан обстеження об’єктів нерухомості, придатних для розміщення ВПО;
- збільшення кількості місць тимчасового проживання у громадах області;
- новий експериментальний проєкт із надання соціальних послуг ВПО, зокрема послуги притулку маломобільним людям відповідно до постанови КМУ від 17 вересня 2025 року № 1169;
- механізм компенсації за спожиті комунальні послуги та енергоносії закладам, установам та підприємцям, які безоплатно розміщують переселенців.
Надання компенсацій відбуватиметься через сервісні центри Пенсійного фонду України або за допомогою електронного кабінету на вебпорталі ПФУ після запуску відповідної технічної можливості.