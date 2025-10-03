У Калуші відкрили адаптивний спортивний майданчик

У Калуші біля плавального басейну “Посейдон” урочисто відкрили новий спортивний майданчик просто неба.

Подія відбулася в рамках реалізації спортивно-реабілітаційного проєкту “СтронгВоркаут”, який має на меті популяризацію здорового способу життя та створення додаткових можливостей для занять спортом, пише Правда з посиланням на міського голову Калуша Андрія Найду.

Майданчик орієнтований не лише на містян, а й на ветеранів, для яких фізична активність є важливою частиною реабілітації.

Адаптивні спортивні тренажери доступні цілодобово та безоплатно для всіх охочих. За допомогою QR-кодів відвідувачі можуть отримати рекомендації та комплекси вправ для різних вікових груп.

Першими тренерами калушан на новому майданчику стали українські стронгмени: народний депутат України, шестиразовий володар титулів “Найсильніша людина України” та “Найсильніша людина світу” Василь Вірастюк, президент Федерації стронгмену України, чемпіон і рекордсмен світу Сергій Конюшок, а також віцепрезидент федерації, шестиразовий переможець змагань “Найсильніша людина України” Олександр Лашин.