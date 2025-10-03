ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

В Івано-Франківську п’яного водія позбавили права керування

Автор: Уляна Роднюк
Жовтий фургон з поліцією на тлі
Диван на коліщатках в темній вітальні
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Учора на вулиці Вовчинецькій патрульні зупинили автомобіль Opel.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області.

За кермом авто перебував 22-річний водій.

Спілкуючись із керманичем, патрульні виявили у нього ознаки сп’яніння. Чоловік відмовився від проходження огляду на визначення стану сп’яніння.

З’ясувалося також, що громадянин позбавлений права керування транспортними засобами.

Поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою, яка протягом року піддавалася адміністративному стягненню за керування у стані сп’яніння) та ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена такого права) КУпАП.

СХОЖІ НОВИНИ