На Прикарпатті поліцейські затримали наркоторговців

Двоє мешканців Снятина організували незаконний «бізнес» із продажу наркотичних засобів та вирощування нарковмісних рослин. Ще один житель Рожнятівської громади займався збутом психотропів. Усіх фігурантів взято під варту.



Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.



Оперативники управління карного розшуку обласної поліції спільно зі снятинськими правоохоронцями задокументували злочинну діяльність 28-річного та 30-річного чоловіків.

Встановлено, що вони створили Telegram-канал, через який знаходили «клієнтів» та збували їм канабіс. Крім того, організували розкладання «закладок».

На прихованій ділянці посеред поля зловмисники вирощували коноплі. Зібраний «урожай» переробляли вдома для подальшого продажу.

Правоохоронці затримали обох чоловіків за місцем проживання.

Під час санкціонованих обшуків у будинках та транспортних засобах вилучено понад 4 кг канабісу, засоби для фасування, електронні ваги, гроші, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи та інші речові докази.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах). Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Ще один випадок незаконного обігу заборонених речовин задокументували співробітники Рожнятівської поліції спільно з оперативниками управління боротьби з наркозлочинністю в області.

Як зʼясували правоохоронці, 25-річний житель Рожнятівської громади, раніше судимий за наркозлочини, із березня цього року займався збутом особливо небезпечної психотропної речовини альфа-PVP. Його затримали одразу після чергової оборудки.



Фігуранту слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.