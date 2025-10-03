ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Перша ліга: “Прикарпаття” в рідних стінах перемогло “Ворсклу”

Автор: Олег Мамчур:Час публікації: 03/10/2025 16:15
Івано-франківська команда перервала свою безвиграшну серію, яка тривала 6 ігор: 2 нічиї та 4 поразки.

Нарешті «Прикарпаття-Благо» потішило власних вболівальників, здобувши першу домашню перемогу у цьому сезоні, пише Правда.

Долю матчу з «Ворсклою» вирішив один забитий мʼяч: на 67-й хвилині подачі Демківа головою у кут воріт пробив Хома – 1:0.

Це вже шостий гол кращого бомбардира VBET Першої ліги.

Свій наступний поєдинок івано-франківці зіграють на виїзді – 9 жовтня з командною ЮКСА.

