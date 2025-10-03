Популярну блогерку оштрафували на 4,8 мільйона гривень за рекламу казино

Українську блогерку Даріану Корецьку (officialdori_) оштрафували за незаконну рекламу онлайн-казино на 4,8 мільйона гривень. Дівчина веде блог в інстаграмі, її сторінка налічує понад 370 тисяч підписників. Пише 24 Канал.

Про порушення повідомило державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні. Пише Showbiz 24 з посиланням на телеграм-каналі PlayCity.

У PlayCity розповіли, що Даріана Корецька заявила в Instagram Stories, що азартні ігри “підіймають настрій” через гормони щастя, показала виграш, який складав 200 доларів, і додала активне посилання на сайт для реєстрації в казино. Встановити особу порушниці допомогло Територіальне управління БЕБ у Києві.

Перевірка показала: реального акаунту гравця в організатора немає, тобто реклама була вдаваною. Системні порушення виявили під час моніторингу командою PlayCity, а також завдяки скаргам користувачів,– йдеться у дописі

Важливо! Раніше 22 акаунти в інстаграмі заблокували через незаконну рекламу азартних ігор. Про це команда PlayCity повідомила в телеграм-каналі. Серед них – блогери Коля Заліпуха, Оля Фільова.

