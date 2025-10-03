ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Популярну блогерку оштрафували на 4,8 мільйона гривень за рекламу казино

Автор: Орися Корчун:Час публікації: 03/10/2025 16:01
Популярну блогерку оштрафували на 4,8 мільйона гривень за рекламу казино
Диван на коліщатках в темній вітальні
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Українську блогерку Даріану Корецьку (officialdori_) оштрафували за незаконну рекламу онлайн-казино на 4,8 мільйона гривень. Дівчина веде блог в інстаграмі, її сторінка налічує понад 370 тисяч підписників. Пише 24 Канал.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про порушення повідомило державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні. Пише Showbiz 24 з посиланням на телеграм-каналі PlayCity.

У PlayCity розповіли, що Даріана Корецька заявила в Instagram Stories, що азартні ігри “підіймають настрій” через гормони щастя, показала виграш, який складав 200 доларів, і додала активне посилання на сайт для реєстрації в казино. Встановити особу порушниці допомогло Територіальне управління БЕБ у Києві.

Перевірка показала: реального акаунту гравця в організатора немає, тобто реклама була вдаваною. Системні порушення виявили під час моніторингу командою PlayCity, а також завдяки скаргам користувачів,– йдеться у дописі

PlayCity оштрафувало блогерку за рекламу онлайн-казино.

Важливо! Раніше 22 акаунти в інстаграмі заблокували через незаконну рекламу азартних ігор. Про це команда PlayCity повідомила в телеграм-каналі. Серед них – блогери Коля Заліпуха, Оля Фільова.

СХОЖІ НОВИНИ