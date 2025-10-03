В обласному центрі відбувся ІІІ Міжнародний форум “Івано-Франківська область – надійний партнер”. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні, 3 жовтня, в Івано-Франківську провели III Міжнародний форум “Івано-Франківська область – надійний партнер”. До Прикарпаття приїхали делегації з 14 країн світу, щоб обговорити перспективи міжнародної співпраці, залучення інвестицій та підтримку територіальних громад.

Пише Правда.іф.

Гостей та учасників форуму зустрічали в етностроях регіонів області студенти Карпатського національного університету ім. В Стефаника. Це народні костюми Бойківщини, Гуцульщини, Опілля та Покуття.

Форум об’єднав представників державних і місцевих органів влади, дипломатичного корпусу, регіонів-партнерів, міжнародних організацій, донорів, громадських діячів, науковців.

Релоковані підприємства та ветеранський бізнес, які успішно розвиваються на Прикарпатті, представили свою ексклюзивну продукцію. Своїми виробами ручної роботи вражали на виставці близько 15 підприємств.

Привітали учасників форуму переможці обласного конкурсу “Серцем єдиним ми Україна” – команда “Зерна майбутнього”.

На заході студенти театру-студії художнього дизайну “Стиль і мода” представили дві колекції одягу – “Княжа” та “З Україною в серці”.

Нову колекцію вишиванок презентувала знана художниця та дизайнерка Оскана Бейлах.

Форум – можливість розширення міжнародного партнерства і комунікації

Основна мета заходу – розширення міжнародного партнерства та комунікація з донорами й організаціями, що дозволить реалізувати ключові інфраструктурні, соціальні та економічні проєкти в області. Цьогоріч особливий акцент зроблено на підтримці територіальних громад, які формують основу регіональної економіки та відіграють важливу роль у зміцненні обороноздатності України.

“Наша область продовжує розвиватися навіть у складні часи. Маємо понад 90 тисяч суб’єктів господарювання, і щороку створюються нові. Це свідчить про те, що люди хочуть працювати тут, створювати робочі місця і розвивати економіку України”, – наголосила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

За її словами, розвиток економіки напряму пов’язаний зі сплатою податків до державного, обласного та місцевих бюджетів, що забезпечує належне фінансування, у тому числі й оборонної сфери.

Серед ключових напрямків, над якими працюють учасники форуму:

підтримка місцевого самоврядування;

залучення інвестицій у бізнес і виробництво;

впровадження сучасних технологій і кращих світових практик;

розвиток ветеранських просторів і програм реабілітації.

Світлана Онищук підкреслила важливість міжнародної єдності:

“Україна сьогодні бореться не лише за власну незалежність, а й за демократичні цінності всього цивілізованого світу. Тому такі форуми – це можливість показати реальний стан справ і знайти нових партнерів, готових підтримати Україну”.

Попередні форуми вже принесли конкретні результати – укладені угоди з іноземними громадами, реалізація спільних проєктів, підтримка шкіл, медичних закладів та розвиток ветеранської інфраструктури.

Цьогорічні учасники з Польщі, Чехії, Італії, Угорщини та інших країн мають намір підписати нові домовленості з прикарпатськими громадами, що сприятиме подальшому розвитку регіону навіть в умовах війни.