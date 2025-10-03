ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

В обласному центрі відбувся ІІІ Міжнародний форум “Івано-Франківська область – надійний партнер”. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Оксана Марушкевич:Час публікації: 03/10/2025 15:40
Люди на міжнародному форумі в Івано-Франківську.
Сьогодні, 3 жовтня, в Івано-Франківську провели III Міжнародний форум “Івано-Франківська область – надійний партнер”. До Прикарпаття приїхали делегації з 14 країн світу, щоб обговорити перспективи міжнародної співпраці, залучення інвестицій та підтримку територіальних громад.

Пише Правда.іф.

Гостей та учасників форуму зустрічали в етностроях регіонів області студенти Карпатського національного університету ім. В Стефаника. Це народні костюми Бойківщини, Гуцульщини, Опілля та Покуття.

Форум об’єднав представників державних і місцевих органів влади, дипломатичного корпусу, регіонів-партнерів, міжнародних організацій, донорів, громадських діячів, науковців.

Релоковані підприємства та ветеранський бізнес, які успішно розвиваються на Прикарпатті, представили свою ексклюзивну продукцію. Своїми виробами ручної роботи вражали на виставці близько 15 підприємств.

Виставка різноманітних ножів та сувенірів на столі.
Настінні годинники та декоративні картини на виставці
Керамічний посуд з рослинним орнаментом, вази та чашки.
Колекція художніх ножів на виставковому стенді
Ручні керамічні горнятка з котами на столі.
Глиняні фігурки та кружки на столі
Керамічний посуд на столі, різні форми та кольори.
Керамічні вироби на столі, різноманітний дизайн.
Декоративні вирізи сови і дерева на столі.
Декоративні вироби з дерева на виставці.
Дитячі зубні пасти MFT на виставці.
Шкіряні сумки з українськими орнаментами на виставці.
Шкіряні гаманці та сумки з орнаментом
Різноманітні подарункові набори з друкованою продукцією.
Плюшевий пінгвін, квіти, цукерки і лялька на виставці.
Асортимент солодощів на продаж із подарунковими упаковками
Кольорові шкарпетки з веселими написами на столі.
Різноманітні значки з популярними персонажами
Нашивки з аніме персонажами на чорному фоні
Колекція нашивок з аніме персонажами на стіні.
Кольорові шкіряні гаманці та сумки на столі

Привітали учасників форуму переможці обласного конкурсу “Серцем єдиним ми Україна” – команда “Зерна майбутнього”.

Український музичний виступ у національному костюмі
Традиційний український виступ з народними костюмами.
Традиційні українські костюми на сцені фестивалю
Українські танцівниці у традиційному вбранні на сцені
Український народний танець на сцені
Українські народні танці на святковій сцені.

На заході студенти театру-студії художнього дизайну “Стиль і мода” представили дві колекції одягу – “Княжа” та “З Україною в серці”.

Чотири жінки у традиційних костюмах виступають на сцені.
Кілька жінок у блакитних костюмах стоять в ряд.
Моделі в традиційних костюмах на показі мод.

Нову колекцію вишиванок презентувала знана художниця та дизайнерка Оскана Бейлах.

Модний показ, колекція Оксани Бейлах
Модний показ з участю моделей у сукнях.
Моделі у чорних та білих сукнях, черга показ.

Форум – можливість розширення міжнародного партнерства і комунікації

Основна мета заходу – розширення міжнародного партнерства та комунікація з донорами й організаціями, що дозволить реалізувати ключові інфраструктурні, соціальні та економічні проєкти в області. Цьогоріч особливий акцент зроблено на підтримці територіальних громад, які формують основу регіональної економіки та відіграють важливу роль у зміцненні обороноздатності України.

Відеоконференція: учасники на сцені та екран.
Учасники конференції на панелі обговорення
Промова перед великим екраном на заході.
Чоловік виступає на сцені з прапорами.
Людина в чорному костюмі перед екраном.

“Наша область продовжує розвиватися навіть у складні часи. Маємо понад 90 тисяч суб’єктів господарювання, і щороку створюються нові. Це свідчить про те, що люди хочуть працювати тут, створювати робочі місця і розвивати економіку України”, – наголосила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Люди на заході, жінки в вишиванках, фотографи знімають.

За її словами, розвиток економіки напряму пов’язаний зі сплатою податків до державного, обласного та місцевих бюджетів, що забезпечує належне фінансування, у тому числі й оборонної сфери.

Серед ключових напрямків, над якими працюють учасники форуму:

  • підтримка місцевого самоврядування;
  • залучення інвестицій у бізнес і виробництво;
  • впровадження сучасних технологій і кращих світових практик;
  • розвиток ветеранських просторів і програм реабілітації.

Світлана Онищук підкреслила важливість міжнародної єдності:

“Україна сьогодні бореться не лише за власну незалежність, а й за демократичні цінності всього цивілізованого світу. Тому такі форуми – це можливість показати реальний стан справ і знайти нових партнерів, готових підтримати Україну”.

Попередні форуми вже принесли конкретні результати – укладені угоди з іноземними громадами, реалізація спільних проєктів, підтримка шкіл, медичних закладів та розвиток ветеранської інфраструктури.

Цьогорічні учасники з Польщі, Чехії, Італії, Угорщини та інших країн мають намір підписати нові домовленості з прикарпатськими громадами, що сприятиме подальшому розвитку регіону навіть в умовах війни.

Люди сидять у залі на офіційному заході.
Люди на конференції в залі
Слухачі на конференції з навушниками для перекладу.
Люди на конференції слухають доповідачів.
Люди на конференції уважно слухають виступи.
Люди сидять на конференції в залі.
Група людей на конференції в залі з люстрами.

