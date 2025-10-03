Ведучий телемарафону у прямому ефірі оголосив про свою мобілізацію

Ведучий телемарафону Вадим Карп’як оголосив про свій останній ефір у студії та повідомив, що вирішив мобілізуватися до Десантно-штурмових військ ЗСУ. Пише ТСН.

Про це ведучий сказав у ефірі телемарафону.

«А зараз коротке, фактично персональне оголошення. Я трошки хвилююся, це правда. Річ у тому, що це були останні мої розмови в розмовній студії „Єдиних новин“. Я вирішив мобілізуватися«, — заявив Карп’як.

Ведучий додав, що ще від 2022 року мріяв, аби саме на його ефір випало оголошення про перемогу України у війні. Однак що далі, то більше було розуміння, що не можна просто сидіти і чекати на перемогу — її треба якось наближати.