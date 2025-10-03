ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Ведучий телемарафону у прямому ефірі оголосив про свою мобілізацію

Автор: Орися Корчун:Час публікації: 03/10/2025 15:12
Ведучий телемарафону у прямому ефірі оголосив про свою мобілізацію
Диван на коліщатках в темній вітальні
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Ведучий телемарафону Вадим Карп’як оголосив про свій останній ефір у студії та повідомив, що вирішив мобілізуватися до Десантно-штурмових військ ЗСУ. Пише ТСН.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це ведучий сказав у ефірі телемарафону.

«А зараз коротке, фактично персональне оголошення. Я трошки хвилююся, це правда. Річ у тому, що це були останні мої розмови в розмовній студії „Єдиних новин“. Я вирішив мобілізуватися«, — заявив Карп’як.

Ведучий додав, що ще від 2022 року мріяв, аби саме на його ефір випало оголошення про перемогу України у війні. Однак що далі, то більше було розуміння, що не можна просто сидіти і чекати на перемогу — її треба якось наближати.

«Її треба якось наближати в лавах, очевидно, Сил оборони. Тому я дозрів до того, щоб мобілізуватися. Я сподіваюся служити у восьмому корпусі Десантно-штурмових військ. Туди збираюся мобілізовуватися», — розповів Карп’як.

СХОЖІ НОВИНИ