У селі Сівка-Калуська відкрили меморіал полеглим односельцям. ФОТО

У селі Сівка-Калуська 1 жовтня відкрили й освятили меморіал пам’яті місцевих мешканців, які загинули, захищаючи Батьківщину у російсько-українській війні.

Про це повідомляють на сайті Калуської міської ради.

Поруч із символічною могилою Січових Стрільців встановлено світлини трьох Героїв із Сівка-Калуського старостинського округу, які віддали життя за волю України:

Андрія Онопченка (21.03.1983 — 17.09.2024);

Володимира Юрчишина (08.02.1993 — 31.01.2025);

Романа Кохана (08.10.1983 — 13.02.2024).

За спокій душ полеглих Героїв молилися разом зі священниками місцевого храму.

На урочисте відкриття меморіалу зібралися жителі села, церковна громада, сім’ї полеглих Героїв, ветерани та військові, представники місцевої влади, духовенства.

Захід став нагодою вшанувати пам’ять загиблих Героїв, а також наголосити на важливості підтримки їхніх родин та допомоги українському війську.

Меморіал освятили священнослужителі місцевого храму. Перед присутніми виступили ветеран АТО (ООС) Олег Климишин, заступниця міського голови Калуша Надія Гуш, староста округу Василь Тимчишин.