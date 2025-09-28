“Життя на травмі не закінчується”: у Франківську провели фестиваль адаптивних видів спорту

27 вересня в Івано-Франківську, напередодні Frankivsk Half Marathon, відбувся фестиваль адаптивних видів спорту.

Про це пише “Галка”.

Протягом дня мешканці та гості міста могли випробовувати себе в різних адаптивних активностях: баскетболі на візках, стрільбі з лука, петанку, бугурті, на спеціальних тренажерах та інтерактивних зонах.

Головна мета фестивалю – зібрати кошти на 10 колісних крісел для створення першої в Івано-Франківській області команди з баскетболу на колісних кріслах.

Фінансову допомогу для організації заходу надала ІТ-компанія EPAM, яка має представництво в Івано-Франківську. EPAM профінансувала придбання трьох спортивних колісних крісел.

Співорганізатор фестивалю, старший фахівець ветеранського відділу Центру ініціатив “Повернись живим” Ігор Крицак, наголосив, що спортивні крісла є дорогими, тому важливо зібрати якомога більше коштів.

“Завдяки компанії EPAM ми закупили перші крісла, але для розвитку спорту у Франківську потрібна більша підтримка”, – зазначив він.

Показовий матч був присвячений Тарасу Шпуку.

“Ми хочемо популяризувати цей вид спорту не лише в Івано-Франківську, а й в Україні, щоб показати: попри всі травми, які отримують наші військові, життя на цьому не закінчується, а продовжується і може бути дуже динамічним та яскравим”, – каже Ігор Крицак.

У показовому матчі з баскетболу на візках зіграли львівська команда “Титани” та збірна учасників всеукраїнських змагань. Гра завершилася з рахунком 18:8 на користь команди “Титани-Львів”.

Керівник офісу EPAM Ukraine в Івано-Франківську Михайло Шелудяков розповів, що компанія активно проводить навчання для ветеранів, організовуючи курси та тренінги з IT-напрямів. Після таких ініціатив деякі учасники згодом долучилися до роботи в компанії.

“Ми вже не вперше підтримуємо адаптивні види спорту разом з Центром ініціатив “Повернись живим”. Цього серпня наші колеги брали участь у корпоративних змаганнях – бігали, плавали, їздили на велосипедах, а компанія конвертувала їхні результати у кошти на підтримку фестивалю”, – зазначив він.

Ветеран 100-ї окремої механізованої бригади Андрій Соломін, який служив на посаді командира роти та отримав поранення минулого року під Авдіївкою, поділився досвідом участі у баскетболі на візках.

“Я почав грати у червні. Спочатку було складно, але мені подобається. Це дуже важливо – соціалізуватися, реалізовувати себе, знаходити свій вид спорту, заводити нові знайомства та розширювати ветеранську спільноту. Атмосфера на таких змаганнях неймовірна, у кожного є бажання перемогти та відчувається справжній дух змагань”, – сказав він.

За словами ветерана, перші враження від гри були настільки сильними, що він почувався головним героєм фільму про баскетбол. “Такі моменти незабутні”, – підсумував він.