Франківські медики провели одразу 4 операції за 2 години 72-річній пацієнтці. ФОТО

У хірургічному відділенні ЦМКЛ лікарі виконали унікальне втручання – 72-річній мешканці Тлумача Анні Чижик провели чотири операції одночасно. Попри складність, пацієнтка вже через три дні повністю відновилася та вчора була виписана додому у задовільному стані.

Пише Правда.іф з посиланням на КНП “Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради”

Анна Василівна розповідає, що за все життя серйозних хвороб не мала і на операційному столі опинилася вперше.

«Мене могли поболювати ноги, грижі, спина, але нічого критичного не було», – пригадує пацієнтка.

Втім нещодавно жінку почали турбувати напади печінкової коліки та різкі стрибки артеріального тиску. Після обстеження лікарі виявили одразу кілька серйозних проблем: дві пахові грижі, жовчокам’яну хворобу та аденому правого наднирника.

«Діагностували калькульозний холецистит з множинними конкрементами та аденому, яка, ймовірно, провокувала високий тиск», – пояснила хірург Лілія Приймак-Богуш.

Операція і команда

Медики прийняли рішення виконати все одномоментно. За дві години пацієнтці провели правобічну адреналектомію, лапароскопічну холецистектомію та пластику обох пахових гриж.

До операційної бригади увійшли:

онкохірург, голова Асоціації хірургів Івано-Франківської області Володимир Пилипчук ;

; хірург Лілія Приймак-Богуш ;

; анестезіолог Дмитро Хомин ;

; лікар-інтерн Володимир Барновський.

Завідувач відділення, заслужений лікар України Анатолій Богуш пояснив, що рішення про одночасне проведення чотирьох втручань було непростим:

«Перед нами стояв вибір – оперувати одразу всі патології чи розділити на кілька етапів. Обстеження показало, що немає додаткових ризиків, тому ми вирішили провести операцію комплексно».

Швидке відновлення

Лікарі наголошують, що швидка реабілітація пацієнтки стала можливою завдяки лапароскопічному методу – малотравматичному підходу, який дозволяє значно скоротити період відновлення.