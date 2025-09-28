РФ атакувала Київ та область: спалахнули пожежі, є жертви та постраждалі. ФОТО. ВІДЕО

Російські війська 28 вересня атакували Київ та область. У столиці повідомляється про наслідки атаки у кількох районах, є постраждалі, загинули щонайменше троє людей, зокрема 12-річна дівчинка.

Фіксуються наслідки ворожих ударів і у пристоличному регіоні: там також постраждали люди, пошкоджено будинки та хлібзавод. Подробиці щодо атаки повідомили міський голова Києва Віталій Кличко, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та керівник Київської ОВА Микола Калашник, пише OBOZ.UA

Атака на Київ

Тривогу у столиці через загрозу російських ударних дронів було оголошено ще близько 01:30 ночі. А приблизно за три години потому у Києві почала працювати ППО.

“Зафіксували наслідки ворожого обстрілу на майже 20-ти локаціях у 6-ти районах міста“, – окреслив ситуацію станом на 08:30 міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, у Соломʼянському районі уламки впали на дах пʼятиповерхівки: будинок частково зруйновано, на верхніх поверхах спалахнула пожежа, її вдалося локалізувати.

“Також внаслідок атаки сталася пожежа на 3-4 поверхах державного медзакладу. Та падіння уламків на приватну садибу й нежитлову забудову“, – додав Кличко.

Зафіксовано падіння уламків у Святошинському, Дарницькому та Голосіївському районах.

У Голосіївському районі руйнувань зазнав приватний будинок, попередньо там минулося без постраждалих.

У Святошинському районі уламки БпЛА впали на відкритій місцевості, також Кличко повідомив про падіння уламків на двоповерхову нежитлову забудову.

Також там, за даними начальника КМВА Тимура Ткаченка, пошкоджень зазнала жилова багатоповерхівка.

У Дарницькому районі внаслідок атаки загорівся кіоск.

Також повідомлялося про падіння уламків БпЛА на припарковані авто і на проїжджу частину. Без потерпілих.

Як повідомив кореспондент OBOZ.UA Андрій Жигайло, росіянам вдалося майже повністю зруйнувати одну з вулиць у столиці.

Деяка плутанина виникла щодо наслідків атаки у Дніпровському районі. Попередньо повідомлялося, що там уламки впали на дах багатоповерхівки. Згодом у КМВА цю інформацію назвали помилковою.

Однак ворожа атака тривала, на місто окрім дронів полетіли ракети.

“Вже після 6 години ранку, за попередньою інформацією, падіння уламків сталося в Дарницькому, Дніпровському та Голосіївському районах. У Дніпровському – пожежа”, – розповів про нові наслідки ворожих ударів Кличко.

За його словами, у Дніпровському районі палали автомобілі.

Також падіння уламків знову відбулося у Святошинському районі.

Внаслідок атаки РФ на Київ є загиблі та постраждалі

Спершу повідомлялося, що постраждали двоє людей – по одному у Соломʼянському та Святошинському районах. Одного з постраждалих госпіталізували.

Станом на 6 годину ранку кількість постраждалих у столиці зросла до трьох. А о 07:09 Кличко повідомив про вже п’ятьох постраждалих.

“Всіх медики госпіталізували. Масована атака на Київ триває. Залишайтеся в укриттях!” – написав Кличко.

Також він повідомив, що надійшов новий виклик медиків у Святошинський район.

Станом на 07:39 у столиці було відомо вже про шістьох постраждалих.

“Пʼятьох із них медики госпіталізували, одній жінці надали допомогу на місці“, – розповів мер міста.

А ось у КМВА станом на 08:30 заявили про те, що підтверджено вже 10 постраждалих і щонайменше двоє загиблих – і застерегли: дані можуть бути не остаточними.

Одна з жертв, дівчинка 12 років, загинула на місці ураженої ворожим засобом повітряного нападу багатоповерхівки у Солом’янському районі: її тіло рятувальники деблокували з-під завалів.

Близько 9 години Ткаченко повідомив вже про трьох загиблих.

Атака на Київщину

У пристоличному регіоні мирні населені пункти також опинилися під масованим ударом ворога: наслідки атаки було зафіксовано у 4 районах області.

У Бучанському районі, за даними Київської ОВА, сталося загоряння нежитлового приміщення, приватних будинків та двох автомобілів.

Фастівський район: виникла пожежа у приватному будинку.

Також ворог поцілив по одному з підприємств хлібзаводу. На території спалахнула пожежа, яку до 06:30 було ліквідовано. Постраждали п’ятеро працівників підприємства, допомогу вони отримали на місці.

У Білоцерківському районі відбулося загоряння приватних будинків та нежитлових приміщень.