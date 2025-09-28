ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Якою буде погода на Івано-Франківщині 28 вересня

Автор: Оксана Марушкевич
28/09/2025 09:22
Синоптики прогнозують в Івано-Франківську та області 28 вересня 2025року мінливу хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°.

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря

По місту: вночі 2-4°, вдень 13-15° тепла.

По області: вночі 1-6°, вдень 10-15° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі 1-6°, вдень 5-10° тепла.

Медико-метеорологічні умови 1 типу.

Видимість на автошляхах добра, в тумані 600-900м.

