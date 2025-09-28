Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
28 вересня – 140 років від дня народження Дмитра Осічного (1885-1962) – українського поета, уродженця с. Кобаки Косівського району (нині Рожнівської територіальної громади Косівського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.