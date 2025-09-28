На Франківщині попрощаються з полеглим воїном Федором Цьомком: у громаді оголошено дні жалоби

Вчора, 27 вересня, Солотвинська громада зі сльозами на очах та живим коридором шани зустріла тіло полеглого захисника України Федора Цьомка. А сьогодні, 28 вересня, проведе його до останнього місця спочинку.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Пише Правда.іф з посиланням на Солотвинська селищна рада.
Чин поховання Воїна Федора Цьомка відбудеться 28 вересня об 13 годині у селі Пороги.
Згідно з розпорядженням секретаря Солотвинської селищної ради, 27 та 28 вересня 2025 року оголошено днями жалоби у громаді.