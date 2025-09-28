ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Франківщині попрощаються з полеглим воїном Федором Цьомком: у громаді оголошено дні жалоби

Автор: Оксана Марушкевич
28/09/2025 08:19
Вчора, 27 вересня, Солотвинська громада зі сльозами на очах та живим коридором шани зустріла тіло полеглого захисника України Федора Цьомка. А сьогодні, 28 вересня, проведе його до останнього місця спочинку.

Пише Правда.іф з посиланням на Солотвинська селищна рада.

Чин поховання Воїна Федора Цьомка відбудеться 28 вересня об 13 годині у селі Пороги.

Згідно з розпорядженням секретаря Солотвинської селищної ради, 27 та 28 вересня 2025 року оголошено днями жалоби у громаді.

Похоронна процесія з українським прапором та військовими.
Зібрання людей перед українськими прапорами на вулиці.
Похорон військового з українським прапором на труні.
Церемонія прощання з військовим у подвір'ї.
Церемонія прощання з військовим, прапори України.
Військове вшанування з прапорами України та чорно-червоним

