Український танк в русі на полі бою
Диван на коліщатках в темній вітальні

1110 окупантів та 131 одиницю автомобільної техніки знищили Сили оборони за минулу добу

Автор: Оксана Марушкевич
28/09/2025 07:47
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:

  • особового складу / personnel – близько / about 1108510 (+1110) осіб / persons
  • танків / tanks – 11211 (+7) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23290 (+2) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 33231 (+45) од
  • РСЗВ / MLRS – 1503 (+1) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1223 (+0) од
  • літаків / aircraft – 427 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 345 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 64385 (+454)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3747 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 63040 (+131)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3977 (+0)

Дані уточнюються

Бий окупанта! Разом переможемо!

