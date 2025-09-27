У Калуші встановили анотаційну дошку тренеру Омеляну Куцуку

У Калуші відкрили меморіальну дошку Заслуженому працівнику фізичної культури і спорту України, Почесному громадянину міста Калуша Омеляну Йосиповичу Куцуку.
«Омелян Куцук — видатний тренер, який зробив надзвичайно великий внесок у розвиток спортивного орієнтування нашого краю. Його життя і праця стали прикладом відданості справі та залишили глибокий слід у серцях багатьох поколінь спортсменів. Він прославив Калуш своїми здобутками не лише в Україні, а й далеко за її межами», – зазначив міський голова Андрій Найда.
Омелян Куцук:
- тренер вищої категорії зі спортивного орієнтування, старший тренер національної збірної України, суддя національної категорії, багатолітній керівник Калуської ДЮСШ й Івано-Франківської обласної федерації спортивного орієнтування.
- З 1969 по 2020 рік працював тренером-викладачем зі спортивного орієнтування у Калуської ДЮСШ. З його ініціативи у школі 1978 року відкрито відділення спортивного орієнтування. З 1973 по 1992 роки був директором Калуської ДЮСШ.
- Виховав багатьох успішних спортсменів, чемпіонів України, Європи і світу. Співавтор першої в Україні навчальної програми для ДЮСШ, СДЮШОР та шкіл вищої спортивної майстерності “Орієнтування спортивне”.
- Удостоєний численних відзнак. Серед них – «Відмінник народної освіти» (1976), лавреат педагогічної премії ім. Костянтини Малицької (2008), почесний громадянин міста Калуша (2023).
«Мав за честь разом із сином видатного тренера Андрієм Куцуком відкривати памʼятний знак Омелянові Йосиповичу, творцем якого є наш калуський скульптор Ігор Семак», – зазначив А.Найда.