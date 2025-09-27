У Калуші встановили анотаційну дошку тренеру Омеляну Куцуку

У Калуші відкрили меморіальну дошку Заслуженому працівнику фізичної культури і спорту України, Почесному громадянину міста Калуша Омеляну Йосиповичу Куцуку.

«Омелян Куцук — видатний тренер, який зробив надзвичайно великий внесок у розвиток спортивного орієнтування нашого краю. Його життя і праця стали прикладом відданості справі та залишили глибокий слід у серцях багатьох поколінь спортсменів. Він прославив Калуш своїми здобутками не лише в Україні, а й далеко за її межами», – зазначив міський голова Андрій Найда.