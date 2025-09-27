ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську відбудеться благодійна естафета "Біжу за ЗСУ"
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську відбудеться благодійна естафета “Біжу за ЗСУ”

Автор: Петро Якимчук
27/09/2025 21:34
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

4 жовтня в Івано-Франківську відбудеться спортивний захід, присвячений Дню захисників і захисниць України.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Мета естафети — підтримати Збройні Сили України, висловити вдячність і повагу військовим та їхнім родинам в тилу. Про це повідомляє громадська організація Дружина воїна, передає правда ІФ

Програма заходу:

  • Командний забіг на 400 метрів. До участі запрошуються команди від підприємств, організацій, установ, навчальних закладів – коледжів та вишів, а також волонтерські ініціативи.
  • Благодійний ярмарок, організований учнями шкіл.
  • Концерт від вокальної школи Ксенії Пранничук.

Мешканців та гостей міста запрошують долучитися до заходу. Це можливість активно провести час і зробити важливий внесок у нашу спільну перемогу.

Коли:

  • Дата: 4 жовтня
  • Час: 14:00 – 16:00

Місце: Площа Івана Франка (з перекриттям вулиць Лепкого та Незалежності)

Зверніть увагу: у разі повітряної тривоги всі учасники будуть переведені в укриття, розташоване в Івано-Франківському драмтеатрі.

Збирайте команду і реєструйтеся на естафету!

Контактні особи:

Наталія Демяник: 095-843-03-39

Ольга Бобрикович: 050-238-25-74

Благодійна естафета "Біжу за ЗСУ" у Львові.

СХОЖІ НОВИНИ