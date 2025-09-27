У Франківську відбудеться благодійна естафета “Біжу за ЗСУ”

4 жовтня в Івано-Франківську відбудеться спортивний захід, присвячений Дню захисників і захисниць України.

Мета естафети — підтримати Збройні Сили України, висловити вдячність і повагу військовим та їхнім родинам в тилу. Про це повідомляє громадська організація Дружина воїна, передає правда ІФ

Програма заходу:

Командний забіг на 400 метрів. До участі запрошуються команди від підприємств, організацій, установ, навчальних закладів – коледжів та вишів, а також волонтерські ініціативи.

Благодійний ярмарок, організований учнями шкіл.

Концерт від вокальної школи Ксенії Пранничук.

Мешканців та гостей міста запрошують долучитися до заходу. Це можливість активно провести час і зробити важливий внесок у нашу спільну перемогу.

Коли:

Дата: 4 жовтня

Час: 14:00 – 16:00

Місце: Площа Івана Франка (з перекриттям вулиць Лепкого та Незалежності)

Зверніть увагу: у разі повітряної тривоги всі учасники будуть переведені в укриття, розташоване в Івано-Франківському драмтеатрі.

Збирайте команду і реєструйтеся на естафету!

Контактні особи:

Наталія Демяник: 095-843-03-39

Ольга Бобрикович: 050-238-25-74