У Франківську відбудеться благодійна естафета “Біжу за ЗСУ”

4 жовтня в Івано-Франківську відбудеться спортивний захід, присвячений Дню захисників і захисниць України.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Мета естафети — підтримати Збройні Сили України, висловити вдячність і повагу військовим та їхнім родинам в тилу. Про це повідомляє громадська організація Дружина воїна, передає правда ІФ
Програма заходу:
- Командний забіг на 400 метрів. До участі запрошуються команди від підприємств, організацій, установ, навчальних закладів – коледжів та вишів, а також волонтерські ініціативи.
- Благодійний ярмарок, організований учнями шкіл.
- Концерт від вокальної школи Ксенії Пранничук.
Мешканців та гостей міста запрошують долучитися до заходу. Це можливість активно провести час і зробити важливий внесок у нашу спільну перемогу.
Коли:
- Дата: 4 жовтня
- Час: 14:00 – 16:00
Місце: Площа Івана Франка (з перекриттям вулиць Лепкого та Незалежності)
Зверніть увагу: у разі повітряної тривоги всі учасники будуть переведені в укриття, розташоване в Івано-Франківському драмтеатрі.
Збирайте команду і реєструйтеся на естафету!
Контактні особи:
Наталія Демяник: 095-843-03-39
Ольга Бобрикович: 050-238-25-74