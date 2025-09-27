ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Рогатинський ліцей отримав новий автобус
Диван на коліщатках в темній вітальні

Рогатинський ліцей отримав новий автобус

Автор: Петро Якимчук
27/09/2025 20:27
Для Рогатинського ліцею №1 передали сучасний шкільний автобус. Він щодня підвозитиме 35 учнів з села Конюшки.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світліна Онищук, передає правда ІФ

Для багатьох родин це — питання безпеки, зручності та впевненості, що дитина прибуде до школи вчасно й у комфортних умовах.

Освячення шкільного автобуса священником
В Рогатинському ліцеї освятили новий автобус

В освітньому закладі навчається 718 учнів, з них кожен другий потребує організованого підвезення.

Саме тому поповнення шкільного автопарку — один із важливих кроків, адже після початку повномасштабної війни громада передала один «школярик» на потреби ЗСУ.

Сьогодні держава поступово компенсовує ці втрати, бо освіта і турбота про підростаюче покоління не можуть чекати.

Віддали шану ліцеїстам, які загинули у боротьбі за Україну. Подякувала педагогам ліцею за їхню щоденну працю та вручила обласні відзнаки. Разом створюємо комфортні умови для навчання дітей – написала Онищук

Група людей біля шкільного автобуса на вулиці.
Шкільний автобус біля групи учнів на дворі
Група студентів на вулиці під сонцем.
Група людей на вулиці біля жовтих квітів.

