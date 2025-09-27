Рогатинський ліцей отримав новий автобус

Для Рогатинського ліцею №1 передали сучасний шкільний автобус. Він щодня підвозитиме 35 учнів з села Конюшки.
Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світліна Онищук, передає правда ІФ
Для багатьох родин це — питання безпеки, зручності та впевненості, що дитина прибуде до школи вчасно й у комфортних умовах.
В освітньому закладі навчається 718 учнів, з них кожен другий потребує організованого підвезення.
Саме тому поповнення шкільного автопарку — один із важливих кроків, адже після початку повномасштабної війни громада передала один «школярик» на потреби ЗСУ.
Сьогодні держава поступово компенсовує ці втрати, бо освіта і турбота про підростаюче покоління не можуть чекати.
Віддали шану ліцеїстам, які загинули у боротьбі за Україну. Подякувала педагогам ліцею за їхню щоденну працю та вручила обласні відзнаки. Разом створюємо комфортні умови для навчання дітей – написала Онищук