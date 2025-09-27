Який вирок винесли водійці, котра збила на смерть пішохода на Набережній у Франківську



Івано-Франківський міський суд виніс вирок у справі про смертельну ДТП, яка трапилася 16 січня на вулиці Набережна ім. Стефаника в Івано-Франківську.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Водійка, яка працює головним технологом на Івано-Франківському хлібокомбінаті, була визнана винною в порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі пішохода. За матеріалами справи, близько 07:25 ранку, жінка за кермом автомобіля «Nissan Qashqai» не надала перевагу пішоходу, який переходив дорогу на “зебрі”, і збила його. Від отриманих травм потерпілий помер.

Про це передає Правда ІФ з посиланням на Бліц-Інфо

Під час засідання обвинувачена повністю визнала свою провину та щиро розкаялася. Вона також добровільно відшкодувала збитки родині загиблого. Потерпіла сторона заявила, що не має жодних претензій і довіряє суду в питанні покарання. Враховуючи, що жінка не була раніше судимою, позитивно характеризується та відшкодувала шкоду, суд вирішив, що її виправлення можливе без ув’язнення.

Суд призначив жінці покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, але умовно з іспитовим строком на 1 рік і 6 місяців. Її також позбавили права керувати автомобілем на один рік.

На жінку покладено додаткові обов’язки – регулярно відмічатися в органах пробації та повідомляти про зміну місця проживання. Також вона має відшкодувати державі судові витрати в розмірі понад 6 тисяч гривень.

Вирок можна оскаржити в Івано-Франківському апеляційному суді протягом 30 днів.