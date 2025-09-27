Історія матері трьох неповнолітніх дітей з Франківська, котра служить бойовою медикинею

Франківка Надія Романюк з позивним Карма — матір трьох неповнолітніх дітей. Жінка понад два роки служить бойовою медикинею 1 батальйону 102 окремої бригади Сил територіальної оборони.

Головнокомандувач ЗСУ нагородив Надію Романюк “Золотим хрестом”.

Історію військовослужбовиці розповіли на Facebook-сторінці Сил територіальної оборони ЗСУ, передає Правда ІФ

До повномасштабного вторгнення РФ Надія Романюк була приватною підприємицею. Піти у військо жінка вирішила задля майбутнього своїх дітей і держави загалом. Вона каже, що кожен може бути корисним на фронті — незалежно від статі чи досвіду.

“Я не вважаю, що війна — це не жіноча справа. Кожен з нас може знайти у війську своє місце. Особисто мене спонукало долучитися до війська те, що у мене троє дітей, і я хочу, щоб вони жили у вільній, незалежній й успішній Україні”, — цитують у дописі Надію Романюк.

Військовослужбовиця вважає своїх побратимів сім’єю і ставиться до них як до найрідніших людей. Адже в умовах війни взаємна довіра й допомога мають вирішальне значення.

Надія Романюк надає медичну допомогу пораненому воїну. Facebook/Сили територіальної оборони ЗСУ

“З переважно чоловічим колективом у мене немає жодних претензій чи проблем. У нас досить гарний та дружній колектив. Мій водій евакуаційного екіпажу — з Горлівки. Я — з Івано-Франківська. Я вірю йому на 100% і довірила б йому своє життя”, — каже “Карма”.

Позиція Надії Романюк руйнує стереотипи про відмінності між регіонами.

“У бою чи під час евакуації немає значення, звідки ти родом. Важлива лише надійність і готовність прикрити одне одного”, — йдеться у дописі.