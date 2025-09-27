У Бурштині вручили посмертні нагороди родинам полеглих захисників України ФОТО

У Бурштинській громаді схилили голови у скорботі та вдячності перед нашими Героями.

У Бурштині рідні та духовенство помолилися за вічний спокій полеглих захисників.

Очільниця Івано-Франківської ОВА вручила державні та обласні нагороди, на жаль, посмертно.

Про це Світлана Онищук повідомила на своїй facebook-сторінці, передає Правда ІФ

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено Олексія Боровкова, Івана Балацького, Василя Войчишина.

Медаллю «За заслуги перед Прикарпаттям» (посмертно) – Миколу Білоголовського, Андрія Бойчука, Олексія Гаценка, Михайла Заставного, Петра Ковалишина, Володимира Моцного, Михайла Неспяка, Вадима Савчука, Михайла Сисоєва, Степана Скірина, Володимира Соківку, Олега Стека, Михайла Торчина.

Вічна слава та шана нашим Захисникам і Захисницям! Дякуємо нашим Героям за їхню мужність. Слова подяки їхнім родинам — за синів і дочок, які стали прикладом сили, відваги й любові до Батьківщини, – написала Онищук

Також Світлана Онищук зазначила, що на Прикарпатті діє комплексна обласна програма допомоги сім’ям загиблих Захисників.

За дев’ять місяців цього року за майже 2500 заявами виплачено близько 41,4 млн грн допомог.

Крім того, з обласного бюджету забезпечується: