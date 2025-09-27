ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Стало відомо, які саме вулиці Франківська перекриють 28 вересня
Автор: Петро Якимчук
27/09/2025 17:07
28 вересня з 07:00 до 15:00, у зв’язку з проведенням Франківського Півмарафону 2025, буде перекрито частину міста.

Про це повідомили в Патрульній поліції передає правда ІФ

з 7:00 буде перекрито рух:

  • на вулиці Незалежності;
  • на вулиці Січових – Стрільців;
  • на вулиці Г. Мазепи;
  • на вулиці Гординського;
  • на вулиці Галицьку;
  • на вулиці М. Грушевського;
  • на вулиці Сотника Мартинця;
  • на вулиці Петрушевича;
  • на вулиці І. Франка;

Окрім цього, часткове обмеження руху буде здійснено на наступних вулицях:

  • на вулиці А. Мельника ;
  • на вулиці Є. Коновальця;
  • на вулиці Чорновола;
  • на вулиці Шевченка;
  • на вулиці П. Орлика;
  • на вулиці Короля Данила;
  • на вулиці Бельведерська;
  • на вулиці Драгоманова;
  • на вулиці Вагилевича.

Закликаємо громадян до розуміння та взаємоповаги! Просимо планувати свої маршрути заздалегідь та врахувати тимчасові зміни.

