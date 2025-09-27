Стало відомо, які саме вулиці Франківська перекриють 28 вересня

28 вересня з 07:00 до 15:00, у зв’язку з проведенням Франківського Півмарафону 2025, буде перекрито частину міста.

Про це повідомили в Патрульній поліції передає правда ІФ

з 7:00 буде перекрито рух:

на вулиці Незалежності;

на вулиці Січових – Стрільців;

на вулиці Г. Мазепи;

на вулиці Гординського;

на вулиці Галицьку;

на вулиці М. Грушевського;

на вулиці Сотника Мартинця;

на вулиці Петрушевича;

на вулиці І. Франка;

Окрім цього, часткове обмеження руху буде здійснено на наступних вулицях:

на вулиці А. Мельника ;

на вулиці Є. Коновальця;

на вулиці Чорновола;

на вулиці Шевченка;

на вулиці П. Орлика;

на вулиці Короля Данила;

на вулиці Бельведерська;

на вулиці Драгоманова;

на вулиці Вагилевича.