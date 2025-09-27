Стало відомо, які саме вулиці Франківська перекриють 28 вересня

28 вересня з 07:00 до 15:00, у зв’язку з проведенням Франківського Півмарафону 2025, буде перекрито частину міста.
Про це повідомили в Патрульній поліції передає правда ІФ
з 7:00 буде перекрито рух:
- на вулиці Незалежності;
- на вулиці Січових – Стрільців;
- на вулиці Г. Мазепи;
- на вулиці Гординського;
- на вулиці Галицьку;
- на вулиці М. Грушевського;
- на вулиці Сотника Мартинця;
- на вулиці Петрушевича;
- на вулиці І. Франка;
Окрім цього, часткове обмеження руху буде здійснено на наступних вулицях:
- на вулиці А. Мельника ;
- на вулиці Є. Коновальця;
- на вулиці Чорновола;
- на вулиці Шевченка;
- на вулиці П. Орлика;
- на вулиці Короля Данила;
- на вулиці Бельведерська;
- на вулиці Драгоманова;
- на вулиці Вагилевича.
Закликаємо громадян до розуміння та взаємоповаги! Просимо планувати свої маршрути заздалегідь та врахувати тимчасові зміни.