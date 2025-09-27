Через півмарафон у Івано-Франківську 28 вересня змінять рух транспорту



У неділю, 28 вересня, у Франківську пройде «Франківський півмарафон-2025». Традиційно в день забігу перекриватимуть центральні вулиці.

У зв’язку з проведенням спортивного заходу в середмісті з 07:00 до 15:00 буде обмежений рух приватного транспорту та змінено схему руху громадського транспорту.

Про це повідомили у КП “Електроавтотранс”.



Тролейбусні маршрути №5 з Пасічної та №8 від АС-4 курсуватимуть лише до Північного бульвару, без дотримання графіків. Маршрути №6 та №7 рухатимуться в обох напрямках по вулиці С. Бандери.

Автобусний маршрут №23 зі села Микитинці прямуватиме вулицями Незалежності, Лепкого, Мулика (Гаркуші), Василіянок, Галицькою і далі за маршрутом. У зворотному напрямку змін не буде. Маршрути №27, 43, 46, 51, 52 та 60 курсуватимуть без змін.

Маршрут №29 відправлятиметься з АС-3 через Коновальця, Сахарова, С. Бандери, Лепкого, Мулика (Гаркуші), Василіянок і далі за маршрутом. У зворотному напрямку автобуси їхатимуть через ОКЛ, Галицьку, Пулюя, Довгу, Кармелюка, Набережну та АС-3.

Маршрут №40 від «Каскаду» рухатиметься через Вокзал, Лепкого, С. Бандери, Сахарова, Чорновола і далі. У зворотному напрямку — від АС-3 через Чорновола, Сахарова, С. Бандери, Лепкого, Мулика (Гаркуші), Вовчинецьку (ТРЦ «Крок») і далі по маршруту.

Маршрут №41 від «Каскаду» курсуватиме через Вокзал, Лепкого, С. Бандери, Сахарова, Коновальця. У зворотному напрямку — Коновальця, Сахарова, С. Бандери, Лепкого, Вокзал і далі.

Маршрути №45 та №49 у напрямку Набережної рухатимуться через Незалежності, Лепкого, Мулика (Гаркуші), Василіянок, Північний бульвар (ТРЦ «Плаза»), Південний бульвар, Бельведерську і далі. У зворотному напрямку схема не змінюється.

Маршрут №50 із села Підпечери прямуватиме вулицями Незалежності, Лепкого, Мулика (Гаркуші), Василіянок, Галицькою, Дністровською і далі по маршруту.

Маршрути №53 та №54 з вулиці Хоткевича їхатимуть через Вокзал, Лепкого, С. Бандери, Сахарова, Чорновола і далі. У зворотному напрямку — від АС-3 через Дорошенка, Довженка, Чорновола, Сахарова, С. Бандери, Лепкого, Вокзал і далі.

Маршрут №55 з АС-2 прямуватиме через Вокзал, Лепкого, С. Бандери, Петлюри, Довженка, Дорошенка, Мазепи до АС-3. У зворотному напрямку — через Довженка, Чорновола, Сахарова, С. Бандери, Мулика (Гаркуші), Василіянок, Галицьку і далі по маршруту.

Маршрути №47, 58, 59 та 61 курсуватимуть з вулиці Коновальця через Сахарова, з кінцевою зупинкою на спорткомплексі «Колос».

Міська влада закликає мешканців та гостей Івано-Франківська планувати поїздки заздалегідь і враховувати тимчасові зміни в русі.