"Серце ветерана": На Франківщині відкрили новий ветеранський простір ФОТО
“Серце ветерана”: На Франківщині відкрили новий ветеранський простір ФОТО

Автор: Петро Якимчук
27/09/2025 16:30
У Рогатині запрацював «Ветеранський простір. Серце ветерана», де захисники та їхні рідні зможуть отримати комплексну допомогу – консультації, психологічну підтримку, можливості для адаптації, реабілітації та розвитку.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Правда ІФ

Працюватиме ветеранський простір за адресою: м. Рогатин, вул. Галицька, 102 (на базі КУ «Центр соціальних служб»).

Пандус для візків на вході в будівлю
Ветеранський простір у Рогатині

Комплексну допомогу там надаватиме команда фахівців: завідувач та троє спеціалістів супроводу.

У планах – розширення психологічних та юридичних послуг, створення додаткових програм для родин ветеранів, залучення додаткового фінансування для розвитку інфраструктури та організація інтерактивних сесій і можливостей для особистісного зростання.

Група людей в традиційному українському одязі на вулиці.
Логотип проєкту Серце Ветерана з прапором
Священики у традиційних одягах читають молитву на вулиці.
Група людей на події в українському традиційному одязі.
Вивіска Ветеранський Простір Рогатинська міськрада
Група людей на вулиці у військовій формі
Сучасний офіс із меблями та технікою
Людина на інвалідному візку перерізає стрічку на відкритті.
Групова фотографія людей, військові та цивільні.
Групове фото перед школою з українським прапором
Кімната відпочинку з диваном, кавоваркою та водою

На Прикарпатті ми послідовно розширюємо мережу ветеранських просторів, що є місцем зустрічей, взаємопідтримки та вдячності нашим захисникам, – зазначила Світлана Онищук

Люди в традиційному українському вбранні аплодують

