“Серце ветерана”: На Франківщині відкрили новий ветеранський простір ФОТО

У Рогатині запрацював «Ветеранський простір. Серце ветерана», де захисники та їхні рідні зможуть отримати комплексну допомогу – консультації, психологічну підтримку, можливості для адаптації, реабілітації та розвитку.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Правда ІФ

Працюватиме ветеранський простір за адресою: м. Рогатин, вул. Галицька, 102 (на базі КУ «Центр соціальних служб»).

Ветеранський простір у Рогатині

Комплексну допомогу там надаватиме команда фахівців: завідувач та троє спеціалістів супроводу.

У планах – розширення психологічних та юридичних послуг, створення додаткових програм для родин ветеранів, залучення додаткового фінансування для розвитку інфраструктури та організація інтерактивних сесій і можливостей для особистісного зростання.