“Серце ветерана”: На Франківщині відкрили новий ветеранський простір ФОТО

У Рогатині запрацював «Ветеранський простір. Серце ветерана», де захисники та їхні рідні зможуть отримати комплексну допомогу – консультації, психологічну підтримку, можливості для адаптації, реабілітації та розвитку.
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Правда ІФ
Працюватиме ветеранський простір за адресою: м. Рогатин, вул. Галицька, 102 (на базі КУ «Центр соціальних служб»).
Комплексну допомогу там надаватиме команда фахівців: завідувач та троє спеціалістів супроводу.
У планах – розширення психологічних та юридичних послуг, створення додаткових програм для родин ветеранів, залучення додаткового фінансування для розвитку інфраструктури та організація інтерактивних сесій і можливостей для особистісного зростання.
На Прикарпатті ми послідовно розширюємо мережу ветеранських просторів, що є місцем зустрічей, взаємопідтримки та вдячності нашим захисникам, – зазначила Світлана Онищук