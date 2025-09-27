Франківські патрульні притягнули до відповідальності чоловіка за неправдиве повідомлення про викрадення автомобіля

Учора на лінію 102 надійшло повідомлення про викрадення автомобіля Ford на вулиці Вовчинецькій.

Прибувши на місце та поспілкувавшись із заявником, останній повідомив, що залишив авто на парковці торгового центру, а коли повернувся виявив його відсутність.

Поліцейські швидко виявили автомобіль на тій же парковці — заявник просто не згадав, де його залишив.

На 57-річного заявника інспектори винесли постанову, за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП, за що передбачено адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 850 до 3400 гривень.

Друзі, будьте свідомими, поважайте роботу спеціальних служб, адже, можливо, саме під час опрацювання хибного виклику комусь потрібна реальна допомога.