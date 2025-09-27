ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Франківські патрульні притягнули до відповідальності чоловіка за неправдиве повідомлення про викрадення автомобіля

Автор: Петро Якимчук
27/09/2025 15:44
Учора на лінію 102 надійшло повідомлення про викрадення автомобіля Ford на вулиці Вовчинецькій.

Прибувши на місце та поспілкувавшись із заявником, останній повідомив, що залишив авто на парковці торгового центру, а коли повернувся виявив його відсутність.

Поліцейські швидко виявили автомобіль на тій же парковці — заявник просто не згадав, де його залишив.

На 57-річного заявника інспектори винесли постанову, за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП, за що передбачено адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 850 до 3400 гривень.

Друзі, будьте свідомими, поважайте роботу спеціальних служб, адже, можливо, саме під час опрацювання хибного виклику комусь потрібна реальна допомога.

