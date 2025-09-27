“На щиті” у Солотвинську громаду повернувся Герой Федір Цьомко ФОТО

У суботу, 27 вересня, Солотвинська громада зі сльозами на очах та живим коридором шани зустріла тіло полеглого Захисника України Федора Цьомка.

Про це повідомили у Солотвинській громаді, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

Жителі Солотвинської громади вийшли на вулиці, щоб у скорботній тиші вшанувати Героя, який без вагань став на захист рідної землі та віддав найцінніше – власне життя за незалежність і майбутнє України.

Громада зустрічає на колінах полеглого Федора Цьомка

Чин поховання Воїна Федора Цьомка відбудеться завтра, 28 вересня, об 13:00 у селі Пороги.

Згідно з розпорядженням секретаря Солотвинської селищної ради, 27 та 28 вересня 2025 року оголошено днями жалоби у громаді.

Нагадаємо: Федір Цьомко загинув на Бахмутсбкому напрямку