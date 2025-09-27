Прикарпатські рятівники вибороли призові місця на спортивних іграх для ветеранів

У Бурштині відбувся V етап обласних спортивних ігор для ветеранів, військовослужбовців та працівників силових структур «Воля до життя».
Спортивний захід зібрав понад півтори сотні учасників, серед яких і команда Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області.
Впродовж дня учасники змагалися у восьми видах спорту: дартс, настільний теніс, жим лежачи, ривок гирі, стрільба з лука, еірбайк, баскетбол та плавання.
Вперше до програми ігор було включено ще один адаптивний вид спорту – сплав на каяках для ветеранів.
Рятувальники Івано-Франківщини традиційно продемонстрували силу та витривалість, виборовши призові місця:
- • 2 місце у змаганнях з дартсу
- • 3 місце у жимі лежачи
“З кожним етапом спортивні ігри стають дедалі масштабнішими. Для учасників це не лише випробування сили й витривалості, а й можливість підтримати один одного, поділитися досвідом і довести, що справжня “воля до життя” завжди сильніша за будь-які труднощі”, – наголошують у дописі.