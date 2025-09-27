Прикарпатські рятівники вибороли призові місця на спортивних іграх для ветеранів

У Бурштині відбувся V етап обласних спортивних ігор для ветеранів, військовослужбовців та працівників силових структур «Воля до життя».

Спортивний захід зібрав понад півтори сотні учасників, серед яких і команда Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Впродовж дня учасники змагалися у восьми видах спорту: дартс, настільний теніс, жим лежачи, ривок гирі, стрільба з лука, еірбайк, баскетбол та плавання.

Вперше до програми ігор було включено ще один адаптивний вид спорту – сплав на каяках для ветеранів.

Рятувальники Івано-Франківщини традиційно продемонстрували силу та витривалість, виборовши призові місця:

• 2 місце у змаганнях з дартсу

• 3 місце у жимі лежачи