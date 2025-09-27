У Коломиї відкрили меморіальну дошку полеглому Сергію Могильняку ФОТО

Коломийська громада разом із рідними та близькими схилила голови в скорботі, вшановуючи пам’ять Сергія Могильняка.

Про це повідомив очільник Коломиї Богдан Станіславський, передає Правда ІФ

В Коломийському ліцеї №2 зібралися родина, друзі та шкільна спільнота, щоб відкрити меморіальну дошку на честь Героя – як символ вдячності, пошани та незгасної пам’яті.

Сергій Могильняк народився 5 червня 1990 року. Навчався у школі №2, а згодом здобув фах муляра та штукатура в індустріально-педагогічному технікумі. Працював у Коломиї та Одесі, а згодом зробив свідомий і мужній вибір – стати на захист Батьківщини. 8 травня 2024 року добровільно вступив до лав Збройних сил України та боронив кордони України в Сумській і Харківській областях.

10 лютого 2025 року Сергій отримав тяжкі поранення під час ворожого обстрілу з БПЛА поблизу населеного пункту Красне Перше на Харківщині. Тривалий час лікувався у Харківському, а згодом у Львівському військовому госпіталі, та, на жаль, 16 березня 2025 року його серце зупинилося.

Посмертно Сергій Могильняк нагороджений відзнакою «Почесний громадянин міста Коломия». Поховали Захисника на Алеї Слави. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у серцях коломиян.