ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Прикарпатців попереджають про сильні заморозки
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатців попереджають про сильні заморозки

Автор: Петро Якимчук
27/09/2025 12:42
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На Івано-Франківщині прогнозують заморозки

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Івано-Франківської ОВА, передає Правда ІФ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕЧНІ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ ЯВИЩА ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.

Вночі та вранці 28 вересня по області та місту на поверхні ґрунту заморозки 0-5˚. (І рівень небезпечності, жовтий).

СХОЖІ НОВИНИ