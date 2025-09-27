Прикарпатців попереджають про сильні заморозки

На Івано-Франківщині прогнозують заморозки
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Івано-Франківської ОВА, передає Правда ІФ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕЧНІ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ ЯВИЩА ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.
Вночі та вранці 28 вересня по області та місту на поверхні ґрунту заморозки 0-5˚. (І рівень небезпечності, жовтий).