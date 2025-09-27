У Франківську встановили п’ять анотаційних дощок полеглим захисникам ФОТО

В Івано-Франківську вшанували пам’ять 5 полеглих захисників України, встановивши анотаційні дошки.
Про це повідомили в Івано-Франківській міській раді, передає інформаційний ресурс Правда ІФ
Пам’ятні знаки освятили на фасаді Ліцею №20, що на вулиці Гоголя, 10.
“Вічна пам’ять і слава Героям, які віддали свої життя за свободу та незалежність України”, — йдеться в дописі.
Захар Скляр — захисник України, лейтенант, командир взводу охорони батальйону управління 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув під час виконання бойового завдання біля с. Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.
Анатолій Доманський — захисник України, молодший сержант, бойовий медик взводу 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала М. Остроградського. Загинув у н.п. Кринки Херсонської області, закривши собою побратима. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.
Костянтин Голос — захисник України, молодший сержант, бойовий медик, сапер інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти 48-ї інженерної бригади. Загинув під час виконання бойового завдання біля н.п. Степова Новоселівка Харківської області. Нагороджений медаллю «Залізний хрест».
Олександр Струк — захисник України, солдат, водій-заправник батальйону матеріального забезпечення 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув під час виконання бойового завдання біля с. Любимівка Вільнянського району Запорізької області.
Микола Бабієв — захисник України, старший солдат, інспектор прикордонної служби 3-ї категорії, номер обслуги групи станкових протитанкових гранатометів 15-го мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Загинув поблизу с. Садки Сумської області.