У Франківську встановили п'ять анотаційних дощок полеглим захисникам ФОТО
У Франківську встановили п'ять анотаційних дощок полеглим захисникам ФОТО

Автор: Петро Якимчук
27/09/2025 11:38
В Івано-Франківську вшанували пам’ять 5 полеглих захисників України, встановивши анотаційні дошки.

Про це повідомили в Івано-Франківській міській раді, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

Пам’ятні знаки освятили на фасаді Ліцею №20, що на вулиці Гоголя, 10.

“Вічна пам’ять і слава Героям, які віддали свої життя за свободу та незалежність України”, — йдеться в дописі.

Захар Скляр — захисник України, лейтенант, командир взводу охорони батальйону управління 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув під час виконання бойового завдання біля с. Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Анатолій Доманський — захисник України, молодший сержант, бойовий медик взводу 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала М. Остроградського. Загинув у н.п. Кринки Херсонської області, закривши собою побратима. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

Костянтин Голос — захисник України, молодший сержант, бойовий медик, сапер інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти 48-ї інженерної бригади. Загинув під час виконання бойового завдання біля н.п. Степова Новоселівка Харківської області. Нагороджений медаллю «Залізний хрест».

Олександр Струк — захисник України, солдат, водій-заправник батальйону матеріального забезпечення 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув під час виконання бойового завдання біля с. Любимівка Вільнянського району Запорізької області.

Микола Бабієв — захисник України, старший солдат, інспектор прикордонної служби 3-ї категорії, номер обслуги групи станкових протитанкових гранатометів 15-го мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Загинув поблизу с. Садки Сумської області.

Церемонія відкриття меморіальних дощок військовим героям.
Група людей на вулиці у прохолодний день.
Група молоді з покладеними на груди руками
Чоловік виступає перед аудиторією на мікрофоні.
Церемонія з вшанування пам'яті загиблих героїв.
Церемонія на відкритому повітрі з промовцями й прапорами.

