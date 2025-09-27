У Болехові збили 14-річного мотоцикліста: Розпочато кримінальне провадження ФОТО

Прикарпатські поліцейські з’ясовують обставини аварії, у якій постраждав неповнолітній мотоцикліст

26 вересня близько 19:30 у місті Болехів, Болехівської територіальної громади, сталася дорожньо-транспортна пригода. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження та встановлюють усі обставини, передає Правда ІФ з посиланням на поліцію Франківщини

Слідчо-оперативна група Долинського відділу поліції попередньо встановила, що 55-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем «Nissan Qashqai», виїжджаючи з прибудинкової території на головну дорогу, не переконався у безпечності маневру та не надав перевагу в русі. У результаті відбулося зіткнення з мотоциклом «Kovi Advance 300», під керуванням 14-річного місцевого жителя.

Неповнолітній водій отримав травми та був госпіталізований до лікувального закладу.

Керманича автомобіля перевірили на стан сп’яніння — тверезий.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху: обирати безпечну швидкість, дотримуватися дистанції та інтервалу, не порушувати правил обгону, проїзду перехресть і пішохідних переходів, уникати ризикованих маневрів.

Нагадуємо: відповідно до Правил дорожнього руху, керувати мототранспортом на дорогах дозволено особам, які досягли 16-річного віку та мають відповідне посвідчення водія.