Франківський драмтеатр працює над виставою про ПТСР у військових

В Івано-Франківському драмтеатрі готують виставу “Дім, де говорять уламки”, котра розповідатиме про посттравматичний стресовий розлад у військових.

Про це пише інформаційний ресурс Правда ІФ з посиланням на Франківський драмтеатр.

Прем’єра вистави “Дім, де говорять уламки” відбудеться 15 та 16 жовтня на сцені Івано-Франківського драмтеатру.

Постановку готує режисер Назарій Панів разом із акторами Ігорем Захарчуком, Євгеном Холодняком та акторкою Іриною Онищук.

“Якщо у вас є історія або ви готові поділитися своїм баченням цієї теми – ми відкриті й чекаємо на ваші повідомлення”, – йдеться у дописі.

Квитки можна придбати в касі театру або на сайті.