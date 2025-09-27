ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Стало відомо, скільки людей цьогоріч піднялися на оглядовий майданчик франківської ратуші
Диван на коліщатках в темній вітальні

Стало відомо, скільки людей цьогоріч піднялися на оглядовий майданчик франківської ратуші

Автор: Петро Якимчук
27/09/2025 09:36
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Останнім часом у Франківську помітне зниження в’їзного туризму. Натомість все більшої популярності набуває внутрішній туризм.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Зростає кількість як групових поїздок — корпоративних та молодіжних, так і індивідуальних мандрівок, коли туристи залишаються у місті на вихідні. Про це на круглому столі «Діалог про туризм: внутрішній потенціал і міжнародна привабливість» заявила директорка КП «Центр розвитку міста і рекреації» Руслана Василюк, передає Правда ІФ з посиланням на Курс

За її словами, навіть у час війни до міста приїжджає багато нових туристів, тому важливо поступово відкривати нові локації для відпочинку та ознайомлення з історією міста, створювати новий туристичний продукт. Наприкінці 2023 року команді центру вдалося втілити важливий проєкт — уперше в історії міста відкрити для відвідувачів підземелля ратуші та запустити авторську екскурсію «Невигадані історії в підземеллі ратуші». Її проводить туристично-інформаційний центр, що є структурним підрозділом КП «Центр розвитку міста і рекреації». У 2024–2025 роках провели приблизно 200 збірних екскурсій. Їх відвідали 2800 осіб.

«Ми працюємо над тим, щоб розвивати цей простір. Наразі в межах грантового проєкту триває робота зі створення в підземеллях культурно-мистецького подієвого простору», — наголошує Руслана Василюк.

За її словами, навіть у час війни до міста приїжджає багато нових туристів, тому важливо поступово відкривати нові локації для відпочинку та ознайомлення з історією міста, створювати новий туристичний продукт. Наприкінці 2023 року команді центру вдалося втілити важливий проєкт — уперше в історії міста відкрити для відвідувачів підземелля ратуші та запустити авторську екскурсію «Невигадані історії в підземеллі ратуші». Її проводить туристично-інформаційний центр, що є структурним підрозділом КП «Центр розвитку міста і рекреації». У 2024–2025 роках провели приблизно 200 збірних екскурсій. Їх відвідали 2800 осіб.

«Ми працюємо над тим, щоб розвивати цей простір. Наразі в межах грантового проєкту триває робота зі створення в підземеллях культурно-мистецького подієвого простору», — наголошує Руслана Василюк.

Також вона додає, що значно зросла кількість відвідувачів оглядового майданчика на ратуші. В довоєнні часи на оглядовий приходило за рік в середньому 20 тис. людей, після першого року повномасштабної війни за рахунок внутрішнього туризму ця статистика збільшилася вдвічі:

  • 2021 рік – 19 175 осіб
  • 2022 рік – 20 419 осіб
  • 2023 рік – 40 800 осіб
  • 2024 рік – 34 177 осіб
  • 2025 рік (9 місяців) – 29 311 осіб
Презентація в Університеті Короля Данила

СХОЖІ НОВИНИ