Стало відомо, скільки людей цьогоріч піднялися на оглядовий майданчик франківської ратуші

Останнім часом у Франківську помітне зниження в’їзного туризму. Натомість все більшої популярності набуває внутрішній туризм.

Зростає кількість як групових поїздок — корпоративних та молодіжних, так і індивідуальних мандрівок, коли туристи залишаються у місті на вихідні. Про це на круглому столі «Діалог про туризм: внутрішній потенціал і міжнародна привабливість» заявила директорка КП «Центр розвитку міста і рекреації» Руслана Василюк, передає Правда ІФ з посиланням на Курс

За її словами, навіть у час війни до міста приїжджає багато нових туристів, тому важливо поступово відкривати нові локації для відпочинку та ознайомлення з історією міста, створювати новий туристичний продукт. Наприкінці 2023 року команді центру вдалося втілити важливий проєкт — уперше в історії міста відкрити для відвідувачів підземелля ратуші та запустити авторську екскурсію «Невигадані історії в підземеллі ратуші». Її проводить туристично-інформаційний центр, що є структурним підрозділом КП «Центр розвитку міста і рекреації». У 2024–2025 роках провели приблизно 200 збірних екскурсій. Їх відвідали 2800 осіб.

«Ми працюємо над тим, щоб розвивати цей простір. Наразі в межах грантового проєкту триває робота зі створення в підземеллях культурно-мистецького подієвого простору», — наголошує Руслана Василюк.

Також вона додає, що значно зросла кількість відвідувачів оглядового майданчика на ратуші. В довоєнні часи на оглядовий приходило за рік в середньому 20 тис. людей, після першого року повномасштабної війни за рахунок внутрішнього туризму ця статистика збільшилася вдвічі: