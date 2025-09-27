ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Календар на вересень 2025 року, Україна.
Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
27/09/2025 08:50
Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

27 вересня – Всесвітній день туризму;

– 115 років від дня народження Миколи Арсенича (1910-1947), військово-політичного діяча національно-визвольного руху в Західній Україні, уродженця с. Нижній Березів Косівського району (нині Яблунівської селищної територіальної громади Косівського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.

