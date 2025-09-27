Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
27 вересня – Всесвітній день туризму;
– 115 років від дня народження Миколи Арсенича (1910-1947), військово-політичного діяча національно-визвольного руху в Західній Україні, уродженця с. Нижній Березів Косівського району (нині Яблунівської селищної територіальної громади Косівського району).
