Прогнозують сильні заморозки: якою буде погода на Прикарпатті 27 вересня

В суботу, 27 вересня,на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, вночі та вранці сильні заморозки у повітрі — 0-5°. В області —другий рівень небезпечності.

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 0-2° морозу, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 14-16° тепла. По області вночі прогнозують 0-5° морозу, вдень — 11-16° тепла. У високогір’ї Карпат вночі температура сягатиме 0-5° морозу, вдень — 6-11° тепла.

Вітер — південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.