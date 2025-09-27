ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сили оборони України знищили близько тисячі окупантів за минулу добу
Автор: Петро Якимчук
27/09/2025 07:55
Генеральний штаб оприлюднив з агальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.25, предає Правда ІФ

Втрати росіян:

  • особового складу / personnel – близько / about 1107400 (+970) осіб / persons
  • танків / tanks – 11204 (+1) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23288 (+1) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 33186 (+39) од
  • РСЗВ / MLRS – 1502 (+1) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1223 (+1) од
  • літаків / aircraft – 427 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 345 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 63931 (+362)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3747 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 62909 (+91)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3977 (+2)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Орієнтовні втрати противника України до 27.09.2025.
