У Долині люди скаржаться на рекламну вивіску, яка світить їм у вікна

На одній із комерційних установ в районі вулиці С. Бандери в Долині цілодобово світить рекламна вивіска. Людям це заважає.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Інформатор.

Скаргу від мешканців будинку №3 на вказаній вулиці на сесії міської ради озвучив депутат Юрій Петренко.

Рекламна вивіска, звернувся депутат, світить дуже яскраво: у вікна людям всю ніч, як прожектор. Звернення до орендаря приміщення результату не дало, тому мешканці звернулися до міської ради.

“Оштрафували, але світло так і не виключає вночі. Ну до 10 години вечора — нема питань. Але далі для чого? Неможливо там жити”, — деталізував представник громади.

У міській раді скаргу зафіксували та пообіцяли відреагувати.